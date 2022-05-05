З'явився застосунок-трекер, який відстежує та показує втрати окупантів

Компанія Alty за підтримки Генерального Штабу ЗСУ розробила мобільний додаток-трекер. Він призначений для однієї мети – відображення інформації про втрати окупантів у війні в Україні.

Як працює програма

Додаток виводить на екран смартфона актуальну на момент перегляду статистику по втратах особового складу та військової техніки окупантів. Програма також має набір віджетів для зручного виведення інформації на робочий екран.

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Зараз додаток доступний лише на платформі iOS (версія для Android буде доступна дещо згодом) та має назву "РКИН: трекер втрат окупанта". Усі дані, відображені у віджеті, уважно відбираються фахівцями Генерального Штабу Збройних Сил України з перевірених джерел. Можна самостійно обрати розмір віджета від малого до великого.

Малий покаже лише втрати живої сили ворога.

Середній також додасть до переліку техніку.

Великий демонструє всю інформацію з головного екрану застосунку.



Додаток-трекер втрат окупанта / Фото Alty

На головному ж екрані при після запуску програми можна ознайомитися з актуальною інформацією щодо кількості втрат за окремими категоріями. Також можна побачити співвідношення знешкодженої техніки ворога до кількості техніки противника поблизу кордонів України, яка станом на 24 лютого 2022 року і потенційно залишається на території України.

Додаткові функції програми:

Корисною опцією застосунку є мапа повітряних тривог, яка також має сповіщення про повітряну тривогу, які можна налаштувати за регіонами.

До всього прямо у додатку можна задонатити гроші на підтримку ЗСУ через фонд Help Ukraine від monobank.

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Що відомо про компанію Alty

Alty – українська ІТ-компанія, яка з 2009 року займається розробкою програмного забезпечення. Компанія спеціалізується на сервісах повного циклу у сфері розробки й дизайну мобільних застосунків для банківських та фінтех клієнтів з усього світу. Alty займалася розробкою продуктів для таких компаній, як: monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, UKRSIBBANK, Raiffeisen Bank International та інших.