З'явилося нове підтвердження того, що Колумб не відкривав Америку

Христофор Колумб досягнув Карибських островів у 1492 році. Самі континенти, Південну та Північну Америки, він ніколи не бачив. Та саме він "прорубав" шлях до Нового світу. Та з'являється все більше свідчень того, що він був далеко не першим європейцем, який перетнув Атлантику та побачив чужі береги.

Сьогодні майже не лишилося сумнівів у тому, що задовго до Колумба берегів Нового світу, Північної Америки, досягнули вікінги. Ба більше, вони навіть облаштували там колонію, яка, правда, довго не протрималася на чужині. Та науковці виявили, що на півночі Італії уже у 1345 році було відомо про існування землі за океаном. Про це стало відомо після досліджень рукопису Cronica universalis міланського монаха-домініканця Гальванеуса Фламми.

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Генуя, рідне місто Колумба, у 1481 році / Фото Wikipedia

Хто залишив Христофора Колумба позаду

Рукопис Cronica universalis ченця Гальванеуса Фламми був виявлений у 2013 році. Та ретельно дослідити цінний історичний документ змогли лише нещодавно. Провів дослідження спеціаліст з латинської літератури професор Паоло К'єза.

Вчений дізнався, що генуезькі моряки знали про існування Америки майже за 150 років до "відкриття" Нового світу Колумбом. Цю землю вони називали Маркланд. Очевидно, що назва "перекочувала" до генуезців від скандинавських народів, адже саме Маркландом називали острів Лабрадор вікінги. Також у документі присутня інформація про Гренландію.

Сама особа письменника не викликає сумнівів. Гальванеус Фламма має й інші історичні твори. У досліджуваному рукопису Cronica universalis монах описує далекі землі досить раціонально. Ченець розповідає, де дізнався чутки та вміє відділити фантазії від реальності.

Проте, звідки самі генуезці дізналися про існування Нового світу точно не вказано. Паоло К'єза вважає, що про існування Маркланду генуезькі моряки дізналися від скандинавів або британців. Це не дивно, адже місто Генуя довгий час була потужним торгово-морським портом.