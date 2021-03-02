В мережі з'явилися свіжі деталі про смартфон середнього рівня Samsung Galaxy A52. Зокрема, відомо, що цей пристрій надійде на ринок у двох модифікаціях - з підтримкою зв'язку 4G і 5G.

Загалом, інсайдери оприлюднили повні характеристики і навіть фото Samsung Galaxy A52. Новинка надійде в продаж в країнах Європи вже у березні.

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Характеристики Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 отримає процесор Snapdragon 750G і дисплей з частотою оновлення 120 Гц. При цьому модифікація з підтримкою тільки зв'язку 4G буде мати дисплей з максимальною частотою оновлення 90 Гц і чіпсетом Snapdragon 730G.

Для обох моделей максимальна яскравість зображення дисплеїв становить 800 кд/м2, а діагональ екрану – 6,5 дюйма при дозволі FHD +. Сканер відбитків пальців розташований під дисплеєм.

В обох варіантах буде застосована 4-модульна камера. Головний ширококутний модуль виконаний на базі 64-мегапіксельного сенсора з пікселями розмірами 0,8 мк. У пристрої також є надширококутний модуль з 12-мегапіксельним сенсором та два 5-мегапіксельних модулі.

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Фронтальна камера розташувалася в отворі дисплея, вона оснащена 32-мегапіксельним сенсором.

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