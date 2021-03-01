З'явилися фото та характеристики смартфона Meizu 18 Pro

Вже через кілька днів Meizu має презентувати своє нове покоління флагманських смартфонів. Та в мережі з'явилися фото упаковки Meizu 18 Pro. Також джерела назвали деякі характеристики флагмана.

Як можна побачити на знімках, смартфон оснащений дисплеєм з невеликим отвором для фронтальної камери. Тут буде встановлена ​​одинарна фронтальна камера.

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Що ще відомо про Meizu 18 Pro

Новинка має отримати дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільну здатність 2К.

У тильній частині можна бачити камеру, яка містить 6 компонентів. 4 з них – це датчики зображень, а також спалах і, ймовірно, ToF-сенсор. За чутками, головний модуль камери має роздільну здатність 50 Мп. Також передбачена система оптичної стабілізації зображення.

Так може виглядати Meizu 18 Pro / Фото Slashleaks

Крім того, виробник заявляв, що новинка отримає флагманський мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 888, що працює в зв'язці з оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5.

Відомо, що автономність забезпечує батарея ємністю 4500 мАг з підтримкою 40-ватної підзарядки. З коробки тут буде встановлена операційна система Android 11.

Коли побачимо

Презентація Meizu 18 Pro і Meizu 18 запланована на 3 березня.