Як ми повідомляли раніше, у березні компанія Apple запланувала чергову презентацію. Зараз в мережі з'явилася точна дата цієї презентації, її підтвердили два відомих мережевих інформатори.

Дата презентації Про плани провести першу у 2021 році презентацію 23 березня 2021 повідомили інсайдери Джон Проссер та DuanRui. Обидва добре себе зарекомендували щодо минулих витоків, що пов'язані з Apple. Цікаво Apple запатентувала новий роз'єм, який може прийти на зміну Lightning Що покажуть За попередньою інформацією, в цей день Apple може нарешті показати мітку-маячок AirTags. Нагадаємо, її реліз вже кілька разів відкладали.

Також витоки кажуть, що Apple презентує нову лінійку планшетів iPad, зокрема моделі серій Pro і Mini.

Ми можемо побачити бездротові навушники AirPods. Вони мають отримати укорочену ніжку чи взагалі будуть без неї.

Ще одна новинка, яку можуть представити у березні, буде телеприставка Apple TV з ігровою спрямованістю.