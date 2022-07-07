NASA відновило зв'язок із супутником CAPSTONE, який прямує до Місяця

Американське космічне відомство повідомило про успішне відновлення зв'язку із супутником CAPSTONE, який відправили у космос 28 червня. Кубсат наразі прямує до Місяця, а NASA та Advanced Space продовжують стежити за ситуацією.

Що трапилося?

У вівторок, 28 червня, апарат CAPSTONE відправили у космос на ракеті Electron приватної космічної компанії Rocket Lab. Після проходження підготовчих етапів у понеділок, 4 липня, апарат від'єднався від платформи Photon у напрямку Місяця.

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Невдовзі після цього фахівці NASA втратили зв'язок з апаратом. Відомство почало роботу з виявлення неполадок та відновлення зв'язку. Команда апарата наголосила, що сателіт має достатньо палива для виконання потрібних маневрів та досягнення Місяця.

Після усунення несправностей диспетчери отримали сигнал від космічного корабля о 9:26 ранку за східним часом і повну телеметрію від нього, яка підтверджує, що космічний корабель перебуває у нормі.

Завдяки роботі, проведеній за останній день, команда повністю впевнена, що проблема усунена, і завдяки змінам у конфігурації та операціях вона більше не повториться,

– йдеться в заяві Advanced Space про статус космічного корабля.

У своїй заяві NASA пояснило, що втрата контакту "була викликана введенням в експлуатацію системи зв'язку" на підставі наземних випробувань. Водночас команда сателіта досі не знає конкретних причин неполадок.

Які наслідки для місії мала втрата зв'язку

Переривання зв'язку призвело до того, що диспетчери відклали перший маневр CAPSTONE для корекції траєкторії, запланований на 5 липня. NASA та Advanced Space заявили, що маневр тепер запланований приблизно на 7 липня.

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Місія CAPSTONE

Головною метою місії є перевірка стабільності орбіти, оскільки в майбутньому NASA планує розмістити на ній станцію Gateway, яка є ключовим елементом американської місячної програми Artemis.

Якщо все піде за планом, подорож CAPSTONE займе кілька місяців, і він досягне майже прямолінійної гало-орбіти навколо Місяця 13 листопада. Крім того, CAPSTONE планується використовувати у низці навігаційних та комунікаційних експериментів.

CAPSTONE має шанс стати першим супутником CubeSat, який літатиме у навколомісячному просторі — орбітальному просторі поблизу Місяця та навколо нього.