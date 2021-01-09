Harman, дочірня компанія корейського технологічного гіганта Samsung, на своєму заході продемонструвала власне бачення того, як сучасні технології можуть зробити автомобіль більш комфортним. Компанія вважає, що автомобіль став для сучасної людини не просто засобом пересування, а окремим життєвим простором, яке повинно бути комфортним, безпечним і технологічним.

Одна з нових технологій, розроблених Harman для автомобілів, носить назву Gaming Intense Max. Згідно з опитуваннями, багато водіїв проводять в автомобілі чимало часу в очікуванні, наприклад, в автомобільних пробках.

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Для того, щоб якось вбити цей час, багато хто грає у мобільні ігри. Harman вирішила зробити цей процес комфортним завдяки технології Gaming Intense Max.

Як це працюватиме

Згідно з концепцією компанії, для реалізації ігрового процесу можуть бути залучені додаткові динаміки, вбудовані у підголовники сидінь, і OLED- або QLED-дисплеї з високою роздільною здатністю. Для зменшення відлуння і фонового шуму під час ігрового процесу передбачається використання функції ClearChat у поєднанні з Harman In Car Communication, що забезпечує двосторонній зв'язок в автомобілі.

Технологія ExP Creator Studio покликана перетворити салон автомобіля у професійну студію для створення контенту. ExP Creation Studio представляє собою набір різних технологій і сервісів. Такі рішення, як Harman Personal Audio Headrest покликані забезпечити повне занурення у звук. Крім того, передбачається можливість точного налаштування внутрішнього освітлення у салоні, що дозволить знімати відеоролики студійної якості.



Система Gaming Intense Max від Harman

Після захоплення відео віртуальний помічник, наділений масою інструментів для редагування контенту, допоможе підготувати ролик до публікації. Для взаємодії з Creation Studio передбачається використовувати елементи управління на кермі.



Взаємодія відбувається за допомогою елементів управління на кермі

ExP Drive-Live Concert дозволить створити в салоні автомобіля повне відчуття присутності на живому концерті. Крім неймовірно якісного звуку з повним ефектом присутності, нова технологія дозволить водієві і пасажирам взаємодіяти з артистом. Той, в свою чергу, зможе бачити реакції користувачів у реальному часі і відповідати на них. Варто зазначити, що внутрішнє освітлення автомобіля зможе повністю синхронізуватися з музикою.

Harman твердо має намір перетворити звичні автомобілі у "третій життєвий простір". Компанія вже готова співпрацювати з автовиробниками для впровадження нових технологій в їх продукцію.