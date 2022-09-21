У своєму дослідженні спеціалісти Mozilla залучили до дослідження добровольців, які використовували спеціальне браузерне розширення, що додає до YouTube-роликів кнопку "Припинити рекомендувати".

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Деталі дослідження

Користувачів зарахували до випадкової групи, і щоразу, коли вони натискали на кнопку, YouTube отримував різні сигнали – "Не подобається", "Не цікаво", "Не рекомендувати цей канал", "Видалити з історії".

Також з користувачів утворили контрольну групу, від якої на YouTube не надходило жодного зворотного зв'язку.

Використовуючи дані, зібрані з 500 мільйонів рекомендованих відео, дослідники створили понад 44 000 пар відео – одне відхилене користувачем відео та відео, згодом рекомендоване сервісом.

Потім дослідники оцінювали ці пари, щоб з'ясувати, чи була рекомендація схожа на відео, яке раніше вже відхилив користувач.

Як показало порівняння з контрольною групою, відправка сигналів "Не подобається" і "Не цікавить" практично неефективна й не запобігає небажаним рекомендаціям від YouTube. Було усунуто лише 12% та 11% небажаних рекомендацій.

й не запобігає небажаним рекомендаціям від YouTube. Було усунуто лише 12% та 11% небажаних рекомендацій. Кнопки "Не рекомендувати канал" та "Видалити з історії" виявилися трохи ефективнішими — вони запобігли 43% та 29% небажаним рекомендаціям.

Дослідники підсумовують, що інструменти, пропоновані YouTube, недостатні для позбавлення від небажаного контенту.

YouTube повинен поважати відгуки користувачів, розглядаючи їх як значущі сигнали про те, як люди хочуть проводити свій час на платформі,

– пишуть дослідники.

YouTube відповідає

Відеохостинг уже відповів на звинувачення. Представниця YouTube Елена Ернандес повідомила журналістам видання The Verge, що така поведінка платформи є навмисною. По-перше, дослідники Mozilla неправильно розуміють суть досліджуваних кнопок та їхню конкретну функцію. По-друге, YouTube зовсім не намагається відсікати весь контент, пов'язаний з якоюсь темою.

Важливо, що наші засоби контролю не фільтрують цілі теми або точки зору, оскільки це може мати негативні наслідки для глядачів, як, наприклад, створення ехо-камер. Ми вітаємо академічні дослідження на нашій платформі, тому нещодавно розширили доступ до Data API через дослідницьку програму YouTube. Але у звіті Mozilla не враховується, як насправді працюють наші системи,

– каже Ернандес.

За її словами, визначення схожого контенту, яке використовує Mozilla, не враховує того, як працює система рекомендацій на YouTube.

Функція "Не цікаво" видаляє лише конкретне відео, а не всю тематику, якої воно стосується.

Кнопка "Не рекомендувати цей канал" запобігає рекомендаціям з конкретного каналу в майбутньому.

Вона пояснює, що в таких випадках YouTube не прагне взагалі припинити рекомендації будь-якого контенту, пов'язаного з конкретною темою, думкою або спікером.