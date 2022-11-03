Все дуже погано: новий звід Greenpeace про перероблювання пластику представив сумні дані

Новий звіт Greenpeace стверджує, що перероблювання пластику зайшло в глухий кут. З кожним роком його темпи зменшуються, а кількість пластикових відходів зростає. Крім того, більшість пластику просто неможливо переробити.

Судячи зі звіту "Circular Claims Fall Flat Again", опублікованому 24 жовтня, заяви про те, що світ прагне до промислового перероблювання пластику, – пусті слова. Дослідження свідчить зовсім про інший стан справ.

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Усе так погано?

Дослідники встановили, що тільки 5 відсотків усього пластикового сміття, виробленого в американських домогосподарствах, реально переробляється (порівняно з показником 9,5% у 2014 році та 8,7% у 2018 році). Решта 95 відсотків токсичних відходів опиняються на звалищах або спалюються. Отримані екологами дані свідчать про те, що світ далекий від розв'язання нагальної проблеми пластикової катастрофи, а її масштаби зростають із кожним роком.

Для розуміння того, що відбувається, наводять цифри:

Дані за 2021 рік дають зрозуміти, що загальний обсяг пластикових відходів у Сполучених Штатах склав 51 мільйон тонн .

. З них перероблено було тільки 2,4 мільйона тонн .

. Головна складність у тому, що темпи зростання обсягів використовуваного пластику зростають, а відсоток його перероблювання зменшується.

Аналітики вказують на те, що виробництво різних пластмас до 2050 року потроїться.

У звіті також зазначається, що жоден вид пластикової упаковки в США не відповідає визначенню перероблюваної, яке використовується в рамках Ініціативи "Нова пластикова економіка" (EMF NPE) Фонду Еллен Макартур.

Таким чином, нескладно зрозуміти, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо не вживати екстрених і повсюдних заходів. Перероблювання пластмас не допоможе вирішити складнощі, зокрема через фінансовий бік питання.

Чудовим рішенням може стати застосування в упаковці біорозкладних матеріалів. Ще більше перспектив має багаторазова тара. І тут потрібно зробити акцент на впровадження цих підходів у таких великих компаніях, як Coca-Cola і PepsiCo, Nestle і Unilever.