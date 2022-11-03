Судячи зі звіту "Circular Claims Fall Flat Again", опублікованому 24 жовтня, заяви про те, що світ прагне до промислового перероблювання пластику, – пусті слова. Дослідження свідчить зовсім про інший стан справ.

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Усе так погано?

Дослідники встановили, що тільки 5 відсотків усього пластикового сміття, виробленого в американських домогосподарствах, реально переробляється (порівняно з показником 9,5% у 2014 році та 8,7% у 2018 році). Решта 95 відсотків токсичних відходів опиняються на звалищах або спалюються. Отримані екологами дані свідчать про те, що світ далекий від розв'язання нагальної проблеми пластикової катастрофи, а її масштаби зростають із кожним роком.

Для розуміння того, що відбувається, наводять цифри:

Дані за 2021 рік дають зрозуміти, що загальний обсяг пластикових відходів у Сполучених Штатах склав 51 мільйон тонн .

. З них перероблено було тільки 2,4 мільйона тонн .

. Головна складність у тому, що темпи зростання обсягів використовуваного пластику зростають, а відсоток його перероблювання зменшується.

Аналітики вказують на те, що виробництво різних пластмас до 2050 року потроїться.

У звіті також зазначається, що жоден вид пластикової упаковки в США не відповідає визначенню перероблюваної, яке використовується в рамках Ініціативи "Нова пластикова економіка" (EMF NPE) Фонду Еллен Макартур.

Таким чином, нескладно зрозуміти, що ситуація буде тільки погіршуватися, якщо не вживати екстрених і повсюдних заходів. Перероблювання пластмас не допоможе вирішити складнощі, зокрема через фінансовий бік питання.

Чудовим рішенням може стати застосування в упаковці біорозкладних матеріалів. Ще більше перспектив має багаторазова тара. І тут потрібно зробити акцент на впровадження цих підходів у таких великих компаніях, як Coca-Cola і PepsiCo, Nestle і Unilever.