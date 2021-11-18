Фосфор містить у ДНК, РНК та клітинах. Але звідки фосфор, який зробив можливим життя, взявся на Землі у таких кількостях? Річ у тім, що він мав бути присутнім у протопланетному диску, який пізніше сформував планети та інші тіла Сонячної системи. Але близько 4,5 мільярда років тому Земля була більше подібна на розпечену кулю з лави, тому фосфор, як вважають науковці, мав бути поглинутий. Та науковці пояснили, звідки він пізніше потрапив на Землю – вся справа у космічному пилу.

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Зодіакальне світло – це світіння космічного пилу у міжпланетному просторі / Фото Wikipedia

Космічний пил та фосфор на Землі

Науковці провели дослідження та виявили, що саме космічний пил "доставляв" фосфор на поверхню Землі мільйони років. Коли пил чи інший космічний об'єкт досягав атмосфери, то внаслідок нагрівання починав виділятися фосфор та пізніше починалися хімічні реакції. В результаті цього утворювалися біологічно важливі елементи, наприклад, фосфати та фосфіти.

Науковці включили свої розрахунки у кліматичні моделі та спробували дізнатися, як фосфор розповсюджується поверхнею Землі після того, як виділився зі згораючого космічного тіла. Виявилося, що найбільше цей елемент концентрується у Гімалаях, Скелястих горах та південних Андах. Також моделювання показує, що молекули із вмістом фосфору кружляють на висоті близько 90 кілометрів. Ймовірно, він там накопичується та потроху осідає на Землю. Майбутні дослідження доведуть чи спростують наявність такої "хмари".