Мільярди років тому навколо Сонця не існувало планет, а був протопланетний диск з газу та пилу. Матеріал диску поступово "злипався" до купи, формуючи планети, планетезималі, супутники, астероїди, метеороїди та комети. Й ось тут у науковців й почалося непорозуміння: з якої частини протопланетного диска походить матеріал, який сформував Меркурій, Венеру, Землю та Марс – чотири кам'янисті внутрішні планети Сонячної системи.

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Ось такий метеорит, який прилетів прямо з Марсу, є цінним джерелом інформації про Червону планету / Фото The Meteoritical Siciety

Походження матеріалу Землі та Марсу

Існує дві діаметрально протилежних теорії походження більшої частини матеріалу, який сформував Землю та інші внутрішні планети:

"Стара" теорія передбачає, що внутрішні кам'янисті планети були сформовані з матеріалу внутрішньої частини протопланетного диска: газ та пил об'єднувалися у все більші й більші шматки, перетворюючись на "зародки планет" – планетезималі. Ці "зародки" з часом почали стикатися, утворюючи все більші об'єкти, які в результаті перетворилися на Меркурій, Землю, Венеру та Марс. "Нова" теорія мовить про інше: матеріал, який осідав на планетезималях та сформував у результаті планети, мігрував із зовнішніх регіонів Сонячної системи.

Обидві теорії заслуговували на увагу та були відтворені у комп'ютерних моделях, довівши свою життєздатність. Та, як мовиться, переможцем міг бути лише один.

Знайдена істина

Для пошуку істини міжнародна наукова група провела масштабне дослідження. Вчені порівняли ізотопний склад зразків порід із Землі, Марса та метеоритів з Головного поясу астероїдів між орбітами Марса та Юпітера: вуглецеві хондрити (вони зародилися за межами орбіти Юпітера) та звичайні хондрити (вони зародилися у внутрішній Сонячній системі).

Це важливо! Науковці припускають, що у протопланетному диску ізотопи металів були розподілені рівномірно, але їхнє різноманіття залежало від відстані до Сонця. Це дозволяє з певною точністю зрозуміти, де сформувався той чи інший об'єкт.

Науковці виявили, що ізотопний склад порід із Землі та Марса має дуже мало спільного зі зразками вуглецевих хондритів, які потрапили до нас з-за меж орбіти Юпітера. На думку вчених, це свідчить, що "нова" теорія абсолютно не вірна й внутрішні планети утворилися з "місцевого" матеріалу.

Проте, що цікаво, марсіанські та земні зразки порід мають не так багато спільного зі звичайними хондритами (хоча й більше, ніж з вуглецевими). На думку науковців, це свідчить, що "будівельні блоки", що сформували кам'янисті планети, раніше існували дуже близько до Сонця – ближче, ніж матеріал, що утворив невуглецеві хондрити Головного поясу.

Звісно, цей результат першочергово має стосунок до Землі та Марсу, адже зразків з Меркурія та Венери ми не маємо. Проте науковці логічно екстраполювали дані дослідження й на ці внутрішні кам'янисті планети.