Звідки взялися усі найближчі молоді зірки: дослідження

Сонце оточують сотні новоутворених зірок. Ці світила розташовані відносно недалеко від нас. Але ж звідки вони взялися у такій кількості й так близько? Науковці знайшли відповідь на це питання.

Ви, ймовірно, чули, що у космічному просторі є бульбашки з газу та пилу. Але існують й протилежності цим булькам – пустоти. Саме в такій пустоті, "Місцевій бульбашці", розташована Земля. Щільність речовини тут (якщо не брати до уваги зірки) дуже низька – 1 до 10 у порівнянні із середньою щільністю міжзоряного газу в Галактиці.

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"Місцева бульбашка" та Сонце: дивіться відео

"Місцева бульбашка" та сотні молодих зірок

Цікаво, що сотні відносно молодих зірок навколо Сонця розташовані на поверхні "Місцевої бульбашки". Свідчення існування бульбашки та існування регіонів зореутворення дало науковцям можливість краще дізнатися про утворення обох цих компонентів.

Отже, сама "Місцева бульбашка", ймовірно, виникала протягом певного часу. Початок відліку, як вважають спеціалісти, почався близько 14 мільйонів років тому. Причиною цьому стали численні вибухи наднових зірок – вчені нарахували близько 15. Ці події колапсу зірок буквально розганяли у всі сторони міжзоряну речовину, утворюючи пустоту – "Місцеву бульбашку". Розширення цього регіону продовжується й сьогодні зі швидкістю близько 6,4 кілометра на секунду.

Дані були отримані після довгих років дослідження. Знаною мірою у цьому допомогла космічна обсерваторія Gaia, яка також склала об'ємну мапу розташування зірок та їх швидкостей. Це дало розуміння того, що на умовній "поверхні" "Бульбашки" тривають процеси активного зореутворення.

Сонце не було розташоване посеред "поля" з надновими зірками, які вибухають. Наше світило дісталося "Місцевої бульбашки близько 5 мільйонів років тому, обертаючись власною орбітою навколо центру Галактики.

Газ, розігнаний у різні сторони надновими зорями, а також речовина самих наднових, фактично сконцентрувалися на околицях "Місцевої бульбашки" й у місцях, де вона стикається з аналогічними "пустими бульбашками". Там газ скупчується й починаються процеси утворення нових зірок. Це дослідження яскраво демонструє важливість колапсу старих зірок в утворенні нових.