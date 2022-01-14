Звідки взялися органічні молекули в марсіанському метеориті: дослідження

Метеорити, які падають на Землю, прилітають з різних куточків Сонячної системи. Деякі навіть можуть бути з Місяця чи з Марса й ними особливо цікавляться науковці.

Одним з метеоритів, який прилетів до нас прямо з Марсу є Allan Hills (ALH) 84001. Він був знайдений в Антарктиді у 1984 році та є найстарішим виявленим представником марсіанських метеоритів. У ньому дослідники виявили органічні молекули, які містили вуглець та водень, а також кисень, сірку, азот та інші елементи.

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Марсіанський метеорит Allan Hills 84001 / Фото SciTechDaily

Дослідження метеорита

Наявність органічних молекул може свідчити про існування життя на Червоній планеті у далекому минулому. Проте такі молекули можуть утворюватися й без участі живих організмів – цей процес називається абіотична органічна хімія. Вчені вирішили перевірити шматок каменю з далекого Марсу й дізнатися, чи буквально іншопланетяни стали причиною утворення органіки.

Відповідь багатьох може розчарувати, але вона очікувана – "алієни" не були учасниками утворення органіки у цьому метеориту. Науковці, провівши кропіткі дослідження, виявили докази того, що молекули були синтезовані природним шляхом близько 4 мільярдів років тому під час взаємодії між водою та гірськими породами. Було виявлено дві основні геохімічні взаємодії:

Серпентинізація відбувається тоді, коли магматичні породи, багаті на залізо чи магній, хімічно взаємодіють з водою, яка циркулює. В результаті хімічного процесу під час взаємодії виділяється водень.

Карбонізація відбувається під час взаємодії гірських порід та водою, в якій розчинений вуглекислий газ. Це призводить до утворення карбонатних мінералів

Завдяки цим двох геохімічним процесам абіотичної органічної хімії були утворені органічні молекули, які через мільярди років "потрапили на стіл вченим".