Звідки взялися органічні молекули в марсіанському метеориті: дослідження

14 січня 2022 , 21:04

Джерело:

SciTechDaily

Метеорити, які падають на Землю, прилітають з різних куточків Сонячної системи. Деякі навіть можуть бути з Місяця чи з Марса й ними особливо цікавляться науковці.

Одним з метеоритів, який прилетів до нас прямо з Марсу є Allan Hills (ALH) 84001. Він був знайдений в Антарктиді у 1984 році та є найстарішим виявленим представником марсіанських метеоритів. У ньому дослідники виявили органічні молекули, які містили вуглець та водень, а також кисень, сірку, азот та інші елементи.

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Марсіанський метеорит Allan Hills 84001 / Фото SciTechDaily

Дослідження метеорита

Наявність органічних молекул може свідчити про існування життя на Червоній планеті у далекому минулому. Проте такі молекули можуть утворюватися й без участі живих організмів – цей процес називається абіотична органічна хімія. Вчені вирішили перевірити шматок каменю з далекого Марсу й дізнатися, чи буквально іншопланетяни стали причиною утворення органіки.

Відповідь багатьох може розчарувати, але вона очікувана – "алієни" не були учасниками утворення органіки у цьому метеориту. Науковці, провівши кропіткі дослідження, виявили докази того, що молекули були синтезовані природним шляхом близько 4 мільярдів років тому під час взаємодії між водою та гірськими породами. Було виявлено дві основні геохімічні взаємодії:

  • Серпентинізація відбувається тоді, коли магматичні породи, багаті на залізо чи магній, хімічно взаємодіють з водою, яка циркулює.  В результаті хімічного процесу під час взаємодії виділяється водень.
  • Карбонізація відбувається під час взаємодії гірських порід та водою, в якій розчинений вуглекислий газ. Це призводить до утворення карбонатних мінералів

Завдяки цим двох геохімічним процесам абіотичної органічної хімії були утворені органічні молекули, які через мільярди років "потрапили на стіл вченим". 

Автор: Вячеслав Журба