Звідки інопланетяни можуть побачити Землю: вчені назвали 2 тисячі зоряних систем

Людство постійно веде пошуки позаземного розуму. Вчені напрацювали багато методів, які дозволяють ефективно шукати екзопланети. Можливо, інопланетяни теж користуються такими методами? Тоді вони мають побачити Землю з найближчих зоряних систем.

Вчені з Корнелльського університету та Американського музею природної історії визначили 2034 зоряні системи в межах 326 світлових років від Землі, з яких інопланетяни можуть знайти Землю, спостерігаючи за Сонцем та використовуючи звичайний транзитний метод. Транзитний метод – це один з найдієвіших методів пошуку екзопланет, яким володіє людство. Він полягає у спостереженні за зорею та фіксуванням регулярних зменшень її яскравості, що говорить про наявність планети на орбіті довкола цієї зорі.

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Транзитний метод пошуку екзопланет: дивитись відео онлайн

Детальніше про дослідження

Зорі діляться на дві категорії:

1715 зоряних систем, з яких Землю можна було виявити та спостерігати останні 5 тисяч років – з моменту "розквіту людської цивілізації".

319 зоряних систем, з яких також можна виявити та спостерігати за Землею у наступні 5 тисяч років.

Кожна зоряна система з досліджених має свою планетарну систему. Щоб зрозуміти, з яких саме зоряних систем Землю можна знайти, вчені використали зоряний каталог Gaia eDR3, який надало Європейське космічне агентство.

Більше про методи пошуку екзопланет Екзопланети: як та для чого людство шукає світи схожі на Землю

Gaia надав нам точну карту галактики Молочний Шлях, що дозволяє нам дивитися назад і вперед у часі та бачити, де зірки були розташовані й куди вони рухаються,

– розповідає астрофізик Джекі Феерті.

Дослідники виявили, що 117 зоряних систем розташовувалися в межах 100 світлових років від землі в останні 10 тисяч років. Ці системи проходили "транзитну зону", з якої було видно проходження Землі по диску Сонця.

На додаток виявилося, що зі 177 систем 75 – розташовувалися у "транзитній зоні" після часу появи загальнодоступних радіостанцій. Якщо є інопланетяни, які живуть на планетах навколо цих зірок, які мають такий же рівень технічного прогресу, що і наш власний вид, то вони теоретично зможуть виявити нас. Вони могли навіть спостерігати, як кількість вуглекислого газу в атмосфері Землі збільшилася за останні кілька сотень років, починаючи з промислової революції та бачити інші хімічні ознаки життя в нашій атмосфері.

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба, запуск якого очікується в кінці 2021 року, зможе детально вивчити такі транзитні світи.