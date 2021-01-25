Зупинка Adobe Flash призвела до проблем на залізниці в китайському Даляні

Adobe ще в 2017 році оголосила про майбутню смерть Flash, свого мультимедійного плагіна, який активно критикували за численні проблеми з безпекою, але не всі розробники за ці роки підготувалися. Коли компанія нарешті покінчила з Flash, це призвело до тимчасової зупинки залізниці в китайському Даляні.

Відключення місцевої залізничної системи в китайському Даляні стало одним з найяскравіших прикладів проблем, викликаних відмовою від Flash. Сталося це 12 січня о 8:15 за місцевим часом, коли внутрішній вебсайт, на якому відображався розклад поїздів і поточне бронювання місць, відключився, пише hothardware.

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Як усе відбувалося

Опівночі за Гринвічем 12 січня в плагіні Flash спрацював вбудований вимикач. Протягом наступних 30 хвилин кожен комп'ютер в мережі залізничного оператора зіткнувся з проблемами.

Місцеві ІТ-фахівці звернулися до пошуку в мережі та виявили, що плагін Flash був примусово вимкнений компанією Adobe. Вони віддалено підключилися до постраждалих комп'ютерів і виконали "тимчасову заміну продукту" — очевидно, встановлювалася старіша версія Flash з одного з комп'ютерів, який не був підключений до мережі, в якій не було таймера відключення.

13 січня о 4:30 за місцевим часом ІТ-служба повідомила, що всі станції знову працюють нормально. Загалом на відновлення роботи систем у фахівців пішло близько 20 годин. У процесі ряд комп'ютерів змінювали повністю, щоб прискорити завдання.

Тепер ІТ-служба Даляня вже точно повністю відмовиться від Flash.