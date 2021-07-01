ZTE представила розумну футболку YouCare: що вона може

Представлена розумна футболка YouCare. Вона вміє фіксувати кілька життєво важливих біомаркерів в організмі і передавати їх за допомогою 5G.

YouCare виготовлена з текстильного матеріалу, який не боїться прання. Футболка була повністю розроблена в Італії. За словами творців, футболка працює, визначаючи життєво важливі параметри здоров'я за допомогою непомітних полімерних датчиків.

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Як це працює

Мініатюрний елемент управління записує дані, які перетворюються в цифровий формат.

Потім ці дані відправляються на двонаправлену платформу, яка передає їх на смартфон або розумний годинник.

Дані також можуть бути передані на віддалений пристрій для аналізу.

Футболка дозволяє проводити аналіз дихання, знімати електрокардіограму, фіксувати потовиділення і м'язову активність, які можуть допомогти ідентифікувати різні стани здоров'я.



Розумна футболка YouCare / Фото then24

Проєкт може значно розширити доступ до медичного обслуговування для широкого кола людей, а віддалений моніторинг буде корисний для надання допомоги людям з хронічними захворюваннями.

Деякі зацікавлені сторони, такі як Міжнародний Червоний Хрест, уже звернули увагу на проєкт ZTE.