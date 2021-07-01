ZTE представила розумну футболку YouCare: що вона може
Джерело:Gizmochina
Представлена розумна футболка YouCare. Вона вміє фіксувати кілька життєво важливих біомаркерів в організмі і передавати їх за допомогою 5G.
YouCare виготовлена з текстильного матеріалу, який не боїться прання. Футболка була повністю розроблена в Італії. За словами творців, футболка працює, визначаючи життєво важливі параметри здоров'я за допомогою непомітних полімерних датчиків.
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Як це працює
- Мініатюрний елемент управління записує дані, які перетворюються в цифровий формат.
- Потім ці дані відправляються на двонаправлену платформу, яка передає їх на смартфон або розумний годинник.
- Дані також можуть бути передані на віддалений пристрій для аналізу.
Футболка дозволяє проводити аналіз дихання, знімати електрокардіограму, фіксувати потовиділення і м'язову активність, які можуть допомогти ідентифікувати різні стани здоров'я.
Розумна футболка YouCare / Фото then24
Проєкт може значно розширити доступ до медичного обслуговування для широкого кола людей, а віддалений моніторинг буде корисний для надання допомоги людям з хронічними захворюваннями.
Деякі зацікавлені сторони, такі як Міжнародний Червоний Хрест, уже звернули увагу на проєкт ZTE.