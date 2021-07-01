YouCare виготовлена з текстильного матеріалу, який не боїться прання. Футболка була повністю розроблена в Італії. За словами творців, футболка працює, визначаючи життєво важливі параметри здоров'я за допомогою непомітних полімерних датчиків.

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Як це працює

  • Мініатюрний елемент управління записує дані, які перетворюються в цифровий формат.
  • Потім ці дані відправляються на двонаправлену платформу, яка передає їх на смартфон або розумний годинник.
  • Дані також можуть бути передані на віддалений пристрій для аналізу.

Футболка дозволяє проводити аналіз дихання, знімати електрокардіограму, фіксувати потовиділення і м'язову активність, які можуть допомогти ідентифікувати різні стани здоров'я.

YouCare
Розумна футболка YouCare / Фото then24

Проєкт може значно розширити доступ до медичного обслуговування для широкого кола людей, а віддалений моніторинг буде корисний для надання допомоги людям з хронічними захворюваннями.

Деякі зацікавлені сторони, такі як Міжнародний Червоний Хрест, уже звернули увагу на проєкт ZTE.