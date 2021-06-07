Зручна навігація для велосипедів: новинка від компанії Beeline

Затяті велосипедисти цінять комфорт під час поїздки. Важливою складовою такого комфорту є навігація. Британська компанія Beeline допоможе з цим завдяки гаджету Beeline Velo 2, який спростить навігацію вулицями великих міст.

Більшість велосипедистів використовує для навігації Google Maps. Цей додаток може бути незручний тим, що може збити користувача з пантелику через нагромадження на мапі інформації. Це актуально для велосипедистів, адже їм треба орієнтуватися швидко, щоб не зупинятися. Beeline Velo 2 – це гаджет без надлишкової інформації, який допоможе просто та швидко здійснювати навігацію вулицями міста.

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Гаджет для навігації велосипедистів Beeline Velo 2: дивитись відео онлайн

Що являє собою гаджет Beeline Velo 2

Новинка являє собою невеликий кейс, який має сенсорний дисплей. Кейс кріпиться на кермо велосипеда. Пристрій є ударостійким та водонепроникним. На одному заряді Beeline Velo 2 зможе працювати до 20 годин.

Можна обрати три типи запропонованих маршрутів до місця призначення:

"Тихий маршрут", який допоможе уникати занадто завантажених доріг.

"Швидкий маршрут" – гаджет прокладе найкоротший маршрут до цілі, не зважаючи на завантаженість доріг.

"Збалансований маршрут" – об'єднує попередні два пункти та шукає оптимальний варіант для велосипедиста.

За допомогою сенсорних клавіш користувачі можуть змінювати запропоновані гаджетом маршрути поїздки та обирати ті, які їм більш зручні.

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Режим компаса / Фото New Atlas

Яка інформація буде зображатися дисплеї

На дисплеї Velo 2 не буде ніяко надлишкової інформації. Гаджет буде показувати стрілками напрям руху та допомагати покроковою інструкцією. Для любителів складнішої їзди у гаджеті передбачена функція компаса, яка була на попередні версії пристрою Velo. В такому випадку гаджет буде показувати стрілкою тільки напрям руху.

Також можна буде подивитися швидкість руху, відстань до місця призначення та приблизний час прибуття.

Важливо те, що Beeline Velo 2 майже не потребуватиме доступу до інтернету. Гаджет з'єднується з телефоном через Bluetooth. З'єднання з мережею потрібно лише під час налаштування поїздки. Після налаштування та збереження маршруту в додатку все, що потрібно телефону, – це сигнал GPS.

Гаджет Beeline Velo 2 чудово доповнять розумний захисний шолом EVO21 та захисна куртка від Urban Circus.