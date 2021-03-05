У зразку з астероїда, привезеному зондом "Хаябуса", виявили воду та органіку

На зразку, зібраному зондом "Хаябуса-1" на астероїді Ітокава, вчені з Лондонського королівського університету Холлоуея виявили воду і органічні речовини. Дослідження опубліковане в журналі Scientific Reports.

Палеонтологи досліджували крупинку пилу, привезену з астероїда Ітокава на Землю зондом Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) у 2010 році. За словами команди вчених, такий матеріал був виявлений на поверхні астероїда вперше. Відкриття може "переписати історію життя на нашій планеті".

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Що знайшли дослідники

Аналіз крупинки, що отримала назву "Амазонка", показав, що на астероїді збереглася оригінальна органічна речовина, а також така, що піддавалась нагріванню.

Нагріта органічна речовина вказує на те, що астероїд в минулому нагрівався до температури понад +600 градусів за Цельсієм. Присутність ненагрітої органічної речовини поряд з ним означає, що ця примітивна органіка прибула на поверхню Ітокави після того, як астероїд охолов,

– пояснила провідний автор дослідження доктор Куїні Чан.

Астероїд еволюціонував протягом мільярдів років, отримуючи воду й органіку з чужорідних позаземних матеріалів, як і Земля. У минулому Ітокава, ймовірно, піддалася сильному нагріванню, зневодненню і руйнуванню через потужне зіткнення. Однак астероїд знову відновив свої запаси води, яка з'явилася на ньому в результаті падіння пилу або багатих вуглецем метеоритів.

Це дослідження показує, що астероїди класу S з кремнієм в складі можуть містити інгредієнти для життя.

Якщо в інших зоряних системах десь у Всесвіті були такі ж сприятливі умови, як на ранній Землі, інгредієнти, які несли ці астероїди, могли б дати поштовх життя в іншому місці,

– заявили вчені.