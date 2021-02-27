Китайські вчені показали, що привіз з Місяця зонд "Чан'є-5"

У Китаї продемонстрували перші зображення зразків місячного ґрунту, отриманих під час місії автоматичної міжпланетної станції "Чан'є-5". На фотографіях можна добре роздивитися зразки з поверхні природного супутника Землі.

Капсула "Чан'є-5" доставила на Землю 1,731 кг зразків місячного ґрунту, зібраних 16 грудня в Океані Бурь. Тепер Китай опублікував зображення найсвіжіших зразків.

Цікаво Китайський місячний апарат Yutu-2 виявив "верстовий стовп" на зворотному боці Місяця

Особливості зібраних зрасків місячного ґрунту

Фотографії демонструють, що зразки містять темні зерна і дрібний матеріал, а також шматочки базальтового скла, створені вулканічними процесами на Місяці. Китай заявив про свою готовність поділитися зразками з вченими по всьому світу. У січні Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало процедуру запиту доступу до зразків.

Зразки також надійшли до Державного музею Китаю і, як очікується, будуть представлені широкій публіці в березні всередині особливого контейнера. Сам контейнер з місячним ґрунтом зроблений зі штучних кристалів, прообразом його дизайну служить серія ритуальних бронзових посудин "цзуна" з колекції Державного музею Китаю.

Зовнішня висота конструкції – 38 см 44 мм, що символізує середню відстань між Землею й Місяцем, яка дорівнює 384 400 кілометрам, а його ширина – 22 см 89 мм, що символізує тривалість місії "Чан'є-5" – 22,89 днів від запуску до повернення. Всередині контейнера – карта Китаю й інші елементи. Місячний ґрунт поміщений у центрі порожнистої поверхні в сферичній кулі, що символізує Місяць.