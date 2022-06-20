Рогозін заявляє про "зловісну мілітаризацію космосу". На його думку, провідні оператори, які займаються оцінкою, аналізом та алгоритмами для створення безшовних високодетальних знімків земної поверхні, працюють переважно на Пентагон. Серед таких Lockheed Martin, Boeing та SpaceX. Таким чином Пентагон використовує не тільки своє власне військове угруповання супутників, а й підключає приватні компанії для збору інформації в режимі реального часу.

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Зловісний космос

Що цікаво, ціллю такого збору інформації він називає передавання її Україні, щоб та "наводила ракети".

І Lockheed Martin, і Boeing, та інші компанії, також приватні, як і SpaceX [...] сьогодні всі вони підключені для вирішення одного конкретного завдання – забезпечити збір інформації в режимі реального часу, як візуальної – через інфрачервоні радіолокаційні апарати, так і через звичайне спостереження, щоб забезпечити в хмарі можливість для Збройних сил України користуватися цією хмарою даних для цілевказівок для наведення своїх балістичних ракет або роботи ракетної системи залпового вогню,

– бреше Дмитро Рогозін.

За словами глави російського космічного агентства, космонавтика країн Заходу "повернулась у бік війни", але російські супутники теж здатні спостерігати за територією України, яка "знищується українськими націоналістами". Однак рашист стверджує, що космічні апарати наскільки мирні, що цього не роблять, бо зайняті будівництвом космодрому "Восточный".

Звісно ж, вірити словам одного з найближчих соратників Путіна – все одно, що вірити самому Путіну. Малоймовірно, що Росія не використала б усі доступні методи розвідки, включно з супутниками.

Нагадаємо, раніше в "Роскосмосі" заявили, що готові забрати під своє управління кілька українських підприємств, виробництво яких дотичне до космічної галузі. Що цікаво, до списку бажань Рогозіна потрапили підприємства, розташовані на вільних від російської окупації територіях – У Києві, Харкові та Дніпрі.