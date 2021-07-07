Зоряні потоки – це велетенські структури, які обертаються навколо Галактики. З назви зрозуміло, що об'єкт являє собою безліч зір, які розкидані вздовж навкологалактичної орбіти. Астрономи вважаються, що зоряні потоки утворилися із кулястих зоряних скупчень та карликових галактик, адже обидва об'єкти виконують ролі супутників Молочного Шляху. Та не зрозумілим був процес еволюції: як щільне кулясте скупчення перетворюється на видовжений потік зірок?

Цікаво Які об'єкти у Всесвіті є найбільшими: підбірка



Кулясте зоряне скупчення М80 / Фото Wikipedia

Як утворюються зоряні потоки

Зрозуміти причину та еволюцію утворення зоряного потоку допомогло спостереження за кулястим зоряним скупченням в процесі руйнації Паломар 5. Зоряне скупчення розтягнулося на довжину 30 тисяч світлових років, утворюючи зоряний потік.

Астрономи говорять, що у скупченні присутня величезна популяція чорних дір. З них близько 100 штук розташовані в центрі скупчення.

Більше про чорні діри 5 міфів про чорні діри, які ви могли чути

Кількість чорних дір приблизно в три рази більше, ніж очікувалося, виходячи з кількості зірок в скупченні, і це означає, що понад 20% загальної маси скупчення становлять чорні діри,

– говорить автор дослідження Марк Гілес.

У дослідженні моделюють орбіти та еволюцію кожної зірки Паломар 5 від формування скупчення до його остаточного розчинення. Дослідники міняли вихідні властивості кластера до тих пір, поки не було знайдено хороший збіг з даними спостережень за потоком і кластером.

Команда виявила, що Паломар 5 сформувався з нижчою часткою чорних дір, але зірки з часом покидали скупчення ефективніше, ніж чорні діри. Тому частка чорних дір поступово збільшувалася в міру зменшення кількості зір.

Більше цікавого про глибокий космос Вибухова хвиля від наднової зорі зіштовхнулася з газовою стіною: відео

Чорні діри динамічно "роздмухували" скупчення через гравітаційну взаємодію, що призвело до ще більшої кількості зірок, які покидають скупчення та утворюють цілий зоряний потік.

Дослідження показує, що наявність великої популяції чорних дір могло бути звичайним явищем у всіх скупченнях, які сформували потоки. Можливо, це стосується й карликових галактик, які теж формували зоряні потоки.