Весняний зорепад: коли та де спостерігати метеоритний потік Ета-Аквариди

Лише недавно завершився період метеорного потоку Ліріди, і тепер нас чекає новий щорічний метеорний дощ Етаи-Аквариди. Джерелом космічного шоу стануть шматочки комети Галлея, які будуть згорати у атмосфері Землі. Пік активності припадає на перший тиждень травня.

Безпосередньо сама комета Галлея перетинала межі сонячної системи у 1986 році. Наступного разу вона повернеться лише у 2061 році і тоді її можна буде спостерігати знову, а поки Земля дрейфує через хмари пилу і сміття, що залишилися після її попереднього відвідування.

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Ці маленькі шматочки космічного детриту ми бачимо на небосхилі як метеорити, що згорають у верхніх шарах атмосфери і тим самим утворюють так звані "падаючі зорі".



Метеор з Ета-Аквариди, помічений над Грузією у 2012 році

Метеоритний потік Ета-Аквариди

Американське метеоритне співтовариство (AMS) пророкує що протягом останніх тижнів періоду, потік може складатися з 10-30 метеорів на годину, що є рекордом за останні роки. Згідно з даними з Вікіпедії, період метеорного потоку Ета-Акваріди припадає на проміжок між 19 квітня і 28 травня. А пік, коли найкраще спостерігатимуться згоряючі метеори випадає на ранок 5 травня.

Де дивитися. Особливо добре Аквариди зможуть побачити мешканці південної півкулі Землі. Для людей на Північній частині планети цей потік теж буде видний, але не такий яскравий.