Безпосередньо сама комета Галлея перетинала межі сонячної системи у 1986 році. Наступного разу вона повернеться лише у 2061 році і тоді її можна буде спостерігати знову, а поки Земля дрейфує через хмари пилу і сміття, що залишилися після її попереднього відвідування.
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Ці маленькі шматочки космічного детриту ми бачимо на небосхилі як метеорити, що згорають у верхніх шарах атмосфери і тим самим утворюють так звані "падаючі зорі".
Метеор з Ета-Аквариди, помічений над Грузією у 2012 році
Метеоритний потік Ета-Аквариди
Американське метеоритне співтовариство (AMS) пророкує що протягом останніх тижнів періоду, потік може складатися з 10-30 метеорів на годину, що є рекордом за останні роки. Згідно з даними з Вікіпедії, період метеорного потоку Ета-Акваріди припадає на проміжок між 19 квітня і 28 травня. А пік, коли найкраще спостерігатимуться згоряючі метеори випадає на ранок 5 травня.
Що відомо про зорепад Ета-Аквариди?Це метеоритний дощ, який відбувається щороку з 19 квітня по 28 травня. Це дрібні уламки від комети Галлея, яка наближається до Сонця кожні 76 років, але залишає слід з часток уздовж своєї орбіти. Орбіта комети у двох місцях проходить дуже близько до орбіти Землі створюючи ефект, який ми називаємо зорепадом.
Восени можна побачити ще один метеоритний потік, що утворюється завдяки уламкам від комети Галлея – це зорепад Оріоніди.