Zoom запускає рекламу в додатку: хто побачить оголошення та як їх уникнути

Компанія Zoom, яка володіє однойменним додатком для відеоконференцій, запускає рекламні оголошення на своєму сервісі. Поки що нововведення тестують серед обмеженого кола користувачів.

Наразі всі користувачі користуються Zoom без реклами. Коли саме завершиться тестування і почнеться впровадження оновлень, невідомо.

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Реклама в Zoom

Як оголосили розробники, реклама буде з'являтися лише після завершення дзвінка.

При цьому для її налаштування не будуть використовувати конфіденційну інформацію, отриману в ході дзвінків.

В Zoom наголошують, що такі банери будуть демонструватися лише користувачам безплатної версії додатка.

Потрібно це для того, щоб покрити витрати на підтримку роботи сервісу.

Це нововведення гарантує, що користувачі безплатної версії Zoom зможуть продовжувати спілкуватися з друзями, родиною та колегами за допомогою тієї ж надійної платформи, яку ми завжди пропонували,

— сказано на сайті компанії.

На початку оголошення працюватимуть тільки у вебверсії, тобто при дзвінках через браузер. Перелік країн не повідомляють. Невідомо, чи є серед них Україна.