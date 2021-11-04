Наразі всі користувачі користуються Zoom без реклами. Коли саме завершиться тестування і почнеться впровадження оновлень, невідомо.
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Реклама в Zoom
- Як оголосили розробники, реклама буде з'являтися лише після завершення дзвінка.
- При цьому для її налаштування не будуть використовувати конфіденційну інформацію, отриману в ході дзвінків.
- В Zoom наголошують, що такі банери будуть демонструватися лише користувачам безплатної версії додатка.
- Потрібно це для того, щоб покрити витрати на підтримку роботи сервісу.
Це нововведення гарантує, що користувачі безплатної версії Zoom зможуть продовжувати спілкуватися з друзями, родиною та колегами за допомогою тієї ж надійної платформи, яку ми завжди пропонували,
— сказано на сайті компанії.
На початку оголошення працюватимуть тільки у вебверсії, тобто при дзвінках через браузер. Перелік країн не повідомляють. Невідомо, чи є серед них Україна.