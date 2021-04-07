Zoom заборонив російським чиновникам користуватися своїм відеозв'язком

Компанія Zoom, яка надає послуги відеодзвінків, заборонила російським чиновникам і держкомпаніям використовувати свій сервіс. Як зазначають експерти, вона не працює на ринках, які вважає токсичними, оскільки це може вплинути на вартість акцій.

Першим про це повідомило російське видання CNews, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією на ринку відеозв'язку. Інший ресурс "Коммерсантъ" інформацію підтвердив, ознайомившись з коментарем дистриб'ютора продуктів Zoom у Росії та СНД "РайтКонф".

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Що відбувається

Виявилось, що компанія відкликала дозвіл на продаж ліцензій російському державному сектору ще 31 березня. Причини не пояснюються, але мова йде не про тимчасове, а про довгострокове припинення. Такі вимоги стосуються не лише Росії, а й країн СНД.

Зараз ми уточнюємо деталі подальшої роботи, не виключаю, що компанія зробить окремий продукт для держсектора,

– прокоментував "Комерсанту" генеральний директор "РайтКонф" Андрій Петренко.

Крім "РайтКонф" офіційними продавцями ліцензій Zoom в Росії були ще дві фірми – Rokada, та міжнародна корпорація Unify Square.

Як пише CNews, російські держоргани рідко купували ліцензовані версії Zoom. Частіше сервісом користувалися компанії з державною участю, наприклад, аеропорт Шереметьєво, структури "Газпрому" і банку ВТБ, музеї та університети в Москві, Петербурзі, Нижньому Новгороді та інших містах.

Причина

Точна причина, як уже зазначалося, невідома. Засновник групи компаній "Нейтронікс", яка також займається дистрибуцією послуг відеозв'язку на ринку Росії, зазначив, що Zoom не працює на ринках, які вважає токсичними, бо це може вплинути на вартість її акцій на біржі. А оскільки Росія приносить компанії лише мізерний 1 відсоток прибутку, якщо не менше, то вигідніше просто "пожертвувати цим ринком".

У Zoom не відповіли на запит про коментар.

Zoom має безплатну версію, яка пропонує послуги відеозв'язку "віч-на-віч". Групові ж конференції мають обмеження в 40 хвилин. Для безлімітного користування пропонують придбати Zoom Pro, що дає змогу підключати до 100 учасників. Відмінністю ж версії Zoom Business є можливість підключення до конференції до 300 осіб, а Zoom Enterprise — організація додаткової корпоративної IP-телефонії. Річна ліцензія на платні версії коштує 150, 200 і 350 доларів відповідно.