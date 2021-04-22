Зараз же учасники конференції можуть використовувати різноманітні емодзі, які раніше були доступні в чаті Zoom, щоб висловлювати свої емоції під час зустрічей.

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Що відомо про покращення

Нові опції вибору включають також смайлики з різними кольорами шкіри. При цьому організатори можуть обмежити реакцію смайликами стандартними шістьма варіантами. Повний набір смайликів може бути визнчений адміністраторами або власниками облікових записів.

Також поліпшили функцію анотації сервісу. Додали новий інструмент "Vanishing Pen", що дає змогу анотаціям автоматично зникати протягом кількох секунд.

Цей інструмент доступний в операційних системах Windows, macOS і Linux. Для тих, хто малює анотації на планшеті з Android або iOS, є нова функція автофігури, яка перетворює їх в прямі лінії, прямокутники і овали.

В сукупності вони повинні зробити презентації Zoom більш акуратними.