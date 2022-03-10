Зонд "Юнона" зафіксував метеор, який несеться крізь атмосферу Юпітера

У квітні 2020 року міжпланетна станція "Юнона", що перебуває на орбіті Юпітера, зафіксувала короткий і раптовий спалах у верхніх шарах атмосфери гігантської планети. Ця подія привернула увагу вчених, оскільки спектральні характеристики спалаху відрізнялися від того, що можна було б очікувати в умовах атмосфери Юпітера.

Спалах в атмосфері Юпітера зафіксував ультрафіолетовий спектрограф "Юнони", який використовує ультрафіолетове випромінювання для пошуку в атмосфері планети газів, таких як водень. Вчені дійшли висновку, що причиною спалаху був метеор, що пронісся через атмосферу планети.

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Після аналізу отриманих від станції даних вчені дійшли висновку, що тривалість спалаху та спектральні дані вказують на те, що до атмосфери планети увірвався метеор масою від 250 кілограмів до 5 тонн.



Метеор зафіксований в атмосфері Юпітера / Фото NASA/Juno

Це не перший випадок, коли в атмосфері Юпітера помічають каміння, що прилітають з космосу.

У вересні та жовтні 2021 року було зафіксовано два астероїди, що летіли у бік планети на великій швидкості. Хоча ультрафіолетові спектрографи на кшталт того, що встановлено на борту "Юнони", більше підходять для спостереження за спалахами в атмосфері Юпітера, їх спостерігали і з поверхні Землі за допомогою невеликих телескопів.

Чому це цікаво вченим

Вчені відзначають, що подібні явища відбуваються досить рідко, тому помітити спалах в атмосфері Юпітера можна лише за успішного збігу обставин.

Могутнє гравітаційне тяжіння Юпітера робить планету однією з цілей для метеорів. Величезні розміри планети роблять Юпітер об'єктом з найбільшою гравітацією у всій Сонячній системі, тому невеликі астероїди легко притягуються в атмосферу. Апарат "Юнона", який вийшов на полярну орбіту Юпітера у 2016 році, досі продовжує активне спостереження за планетою.