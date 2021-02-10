Китай успішно вивів зонд "Тяньвень-1" на орбіту Марса

Китайський зонд "Тяньвень-1" здійснив успішний вихід на орбіту Червоної планети. Про це сповістила Китайська корпорації космічної науки й техніки (CASC).

Зонд "Тяньвень-1" було запущено 23 липня з космодрому Веньчан на острові Хайнань. Апарат повинен здійснити посадку на поверхню Марса у травні або червні.

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Чим займеться китайський зонд на Марсі

У наступні дні апарат проведе кілька коригувань і вийде на орбіту очікування Марса і почне шукати місце для приземлення. Посадка зонда запланована на травень-червень. У разі успіху місії апарат направить отримані дані на Землю вже у цьому році.



Макет марсохода "Тяньвень-1"

Місія включає вихід на орбіту Марса, корекційні маневри та посадку на поверхню Червоної планети. У разі успіху місії вчені зможуть вивчити атмосферу, рельєф, геологічні характеристики, особливості магнітного поля планети, що допоможе отримати ключ до розгадки походження і еволюції Марса і всієї Сонячної системи.

При цьому головна мета місії – знайти можливі ознаки життя на Марсі, а також допомогти вченим зрозуміти, чи можуть умови на цій планеті змінитися в майбутньому так, що вона стане придатна для життя людей.