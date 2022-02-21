У ESA наголосили, що викид не несе загрозу Землі, оскільки був спрямований у інший бік. Формуватися викид почав 15 лютого з величезного еруптивного протуберанця.

Не пропустіть Спалахи на Сонці не припиняються з початку лютого: що відбувається та чим це загрожує Землі

Дослідники змогли спостерігати за його еволюцією в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні хвиль завдяки інструменту FSI (Full Sun Imager), що входить до інструменту EUI європейського зонда Solar Orbiter. Цікаво, що цей протуберанець виявився найбільшим із тих, що коли-небудь були зафіксовані в одному полі зору разом із сонячним диском.

Інші свідки події

Окрім апарата Solar Orbiter ще кілька космічних зондів також спостерігали цей викид. Ними стали:

  • SOHO,
  • Parker Solar Probe (апарати стежать за Сонцем),
  • та станція BepiColombo, що летить до Меркурія.

Остання, до речі, зафіксувала значне збільшення числа електронів, протонів і важких іонів поблизу себе. Це дає змогу дізнатися більше про механізми сонячної активності.

Корональний викид маси на Сонці: дивіться відео

Що Solar Orbiter (SoIO) робить біля сонця?

Космічний апарат ESA займається дослідженням нашої зірки в рамках програми Cosmic Vision. SolO здійснює детальні вимірювання внутрішньої геліосфери й досліджує зародження сонячного вітру, а також спостерігає за полярними ділянками Сонця, які важко вивчати із Землі. Solar Orbiter спостерігає за Сонцем з витягнутої еліптичної орбіти. Апарат запущено ракетою-носієм Atlas V з космічного центру Кеннеді у Флориді 10 лютого 2020 року.