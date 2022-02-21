У ESA наголосили, що викид не несе загрозу Землі, оскільки був спрямований у інший бік. Формуватися викид почав 15 лютого з величезного еруптивного протуберанця.

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Дослідники змогли спостерігати за його еволюцією в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні хвиль завдяки інструменту FSI (Full Sun Imager), що входить до інструменту EUI європейського зонда Solar Orbiter. Цікаво, що цей протуберанець виявився найбільшим із тих, що коли-небудь були зафіксовані в одному полі зору разом із сонячним диском.

Довідка! Протуберанці – найпомітніші проявами сонячної активності в короні нашої зірки. Це велетенські "рукави" плазми, які починаються в хромосфері і характеризуються підвищеною щільністю та зниженою температурою у порівнянні з середовищем Сонця. Подібні структури можуть набувати різноманітних форм та існувати досить тривалий час (до місяця) у спокійному стані або перебувати в активному стані та трансформуватися в корональний викид плазми.

Інші свідки події

Окрім апарата Solar Orbiter ще кілька космічних зондів також спостерігали цей викид. Ними стали:

SOHO,

Parker Solar Probe (апарати стежать за Сонцем),

та станція BepiColombo, що летить до Меркурія.

Остання, до речі, зафіксувала значне збільшення числа електронів, протонів і важких іонів поблизу себе. Це дає змогу дізнатися більше про механізми сонячної активності.

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