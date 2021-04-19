Зонд Parker сфотографував навколосонячне пилове кільце поблизу Венери

Астрономи, що працюють з сонячним зондом Parker, опублікували перше повне зображення навколосонячного пилового кільця вздовж орбіти Венери. Вважається, що воно складається з частинок, що залишилися від протопланетного диска, а також астероїдів і комет.

Навколосонячні кільця складаються з частинок пилу з астероїдів, комет та інших тіл, у тому числі і міжпланетних. Вважається, що подібні структури можуть виникати у ході гравітаційної взаємодії пилу із зодіакальної хмари з планетами Сонячної системи.

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Є й альтернативна версія, за якою такі кільця навколо планет могли залишитися з часів їх формування. Раніше вченим було відомо про існування подібного пилового кільця вздовж орбіти Землі, а у 2013 і 2018 роках були підтверджені відкриття подібних структур вздовж орбіти Венери та Меркурія на основі даних зондів STEREO. У Марса і Юпітера подібних кілець досі не знайдено. Інтерес такі пилові структури представляють для астрономів, що займаються пошуком екзопланет в навколозоряних дисках поблизу інших зірок, оскільки можуть вказати на існування прихованих планет і навіть розповісти про їх орбітальні властивості.

Унікальне фото навколосонячного пилового кільця поблизу Венери

Група астрономів на чолі з Гільєрмо Стенборгом з Лабораторії військово-морських досліджень США опублікувало перше повне зображення навколосонячного пилового кільця уздовж орбіти Венери, яке було отримано телескопом WISPR (Wide-field Imager for Solar PRobe), встановленим на сонячному зонді Parker у серпні-вересні 2019 року, коли зонд здійснював свій третій оберт навколо Сонця.

Спершу дослідники вирішили, що мають справу зі стримером – плазмовою структурою у короні Сонця, однак проведені моделювання і той факт, що спостерігається підвищення яскравості на зображенні збігається з орбітою Венери, показали, що це навколосонячне пилове кільце.



Навколосонячне пилове кільце поблизу Венери / Фото зонду Parker з камери WISPR

Протяжність кільця по широті оцінюється приблизно в 0,043 ± 0,004 астрономічних одиниці, середнє збільшення щільності пилу в кільці у порівнянні з іншою частиною зодіакальної хмари, становить близько 10 відсотків. Очікується, що більш точні дані про щільність і радіальну протяжність кільця дасть європейський апарат Solar Orbiter у ході майбутніх спостережень.