Зонд "Паркер" наблизився до Сонця на рекордно близьку відстань

Апарат космічного відомства США NASA під назвою Parker Solar Probe закінчив своє вже десяте зближення з нашою зіркою. Цього разу він побив вже два рекорди: максимальне зближення із Сонцем та найбільша розвинута швидкість в фантастичні 586 864 км/год – цього достатньо, щоб долетіти від Місяця до Землі лише за годину.

Відразу нагадаємо, що Parker Solar Probe відправили до Сонця у 2018 році. Його головним завданням є дослідження нашої зірки для кращого розуміння того, які процеси там протікають.

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Рекордне зближення "Паркера" із Сонцем: як це було

Апарат наблизився до Сонця на відстань 8,5 мільйона кілометрів. На цій відстані до зірки зонд перебуватиме до 246 листопада. Цікаво, що на такій відстані до Сонця у міру набору швидкості головною небезпекою для "Паркера" стає не висока температура в точці максимального зближення з нашою зіркою, а мікрочастинки пилу.

Зонд вже почав рапортувати про потенційно руйнівну дію пилу на корпус та конструктивні частини апарату. Швидкості зіткнення такі, що енергія, яка вивільняється, випаровує частинки й матеріал поверхні у вигляді плазми. Нещодавно вчені отримали та проаналізували це явище.



Траєкторії орбіт зонда "Паркер" навколо Сонця / NASA

Політ та смерть зонда

Усього зонд "Паркер" має здійснити 24 витки навколо Сонця (поки зближень було 10), тож швидкість зростатиме, а дистанція із зіркою скорочуватиметься, поки на 24 витку зонд не почне падіння в сонячну корону.

Відбудеться це у 2024 році, тому часу на експерименти й на збір найцінніших наукових даних ще достатньо.

Додатковим завданням для зонда є дослідження Венери, адже апарат пролітає дуже часто біля цієї планети. Він раніше вже надсилав фото та дані перебуваючи поблизу планети. Ці дані вкрай цінні для науковців.

Передача нових даних з останнього зближення з Сонцем очікується після виходу зонда із зони сильних перешкод. Це відбудеться у період з 23 грудня по 9 січня. Вчені отримають нову порцію даних про властивості та структуру сонячного вітру, а також про пилове середовище поблизу Сонця.