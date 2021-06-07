Ганімед є найбільшим із супутників Юпітера. До цього його обліт відбувався у 1995-2000 роках апаратом Galileo, а дослідженнями займалися і більш ранні космічні місії.

Цікаво Зонд "Юнона" пролетить біля найбільшого супутника Сонячної системи

Вперше для себе апарат Juno виявиться від об'єкта на відстані всього трохи більше ніж 1000 кілометрів, що дуже близького за космічними масштабами. Отримані дані дозволять дістати інформацію про склад порід і крижаної оболонки супутника, а також зібрати відомості для подальші місій до Юпітера.

На Juno розміщено набір чутливих інструментів, що дозволяють бачити Ганімед способами, раніше недоступними. Пролітаючи так близько, ми виведемо дослідження Ганімеда на рівень 21 століття, як доповнюючи дані майбутніх місій за допомогою наших унікальних сенсорів, так і допомагаючи підготуватися до польотів в систему Юпітера в подальшому,

– заявив представник Південно-західного дослідницького інституту (Сан-Антоніо) Скотт Болтон

Місії до Юпітера

У майбутньому NASA має намір реалізувати проєкт Europa Clipper (дата старту все ще не визначена), а Європейське космічне агентство планує відправити корабель місії JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) вже в наступному році. Його прибуття до планети очікується в 2029 році.

Ганімед більший від планети Меркурія і єдиний супутник у Сонячній системі, що має власну магнітосферу – явище, яке NASA описує, як "бульбашкоподібний регіон заряджених частинок", оточуючих космічний об'єкт.

Камера JunoCam, раніше вже зробила приголомшливі знімки Юпітера у ході місії Juno. Вона зможе зняти Ганімед лише п'ять разів, пролітаючи над його поверхнею – супутник з'явиться і зникне у "вікні" тривалістю всього 25 хвилин.

Дослідження Ганімеда апаратом Juno

За три години до того, як Juno досягне найближчої точки до Ганімеда, наукові інструменти вже почнуть збирати важливі дані.

На найближчій відстані до об'єкта зонд Juno опиниться о 20:35 за київським часом. Положення Juno можна відстежити за допомогою інтерактивного сервісу NASA – Eyes on the Solar System.