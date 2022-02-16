Зонд NASA "Юнона" надіслав вражаюче фото Юпітера та його супутника Ганімеда

Команда, що працює із зондом та місією "Юнона" (Juno), опублікували вражаючі фото Юпітера та Ганімеда. Знімки створені шляхом компіляції кадрів зроблених під час прольоту зонда повз космічні об'єкти.

Фото Юпітера

Знімок Юпітера створено вченим Кевіном М. Джиллом за допомогою компіляції семи фото, зроблених інструментом JunoCam в ході 39-го проходу зонда біля планети 12 січня 2022 року.

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Якби ви могли подорожувати разом з космічним кораблем NASA "Юнона" під час його наближення до Юпітера під час одного з найближчих проходів неподалік планети, на вас справив би враження приголомшливий вигляд, аналогічний цьому,

– зазначили співробітники NASA у блозі.



Фото Юпітера зроблене апаратом "Юнона" / Фото NASA

Фото Ганімеда

На відміну від Місяця чи Венери, серповидний Юпітер у принципі неможливо побачити із Землі через особливості орбіт планет – навіть у телескоп можна спостерігати лише повністю освітлену поверхню.

Зображення Ганімеда було зроблено під час проходження "Юнони" на відстані всього в 1046 кілометри над поверхнею супутника у червні 2021 року. Вчений Томас Томопулос опрацював фото, зняте за допомогою камери JunoCam.



Фото Ганімеда зроблене зондом "Юнона" / Фото NASA

На зображенні видно великий кратер Кітту, який має близько 15 кілометрів в діаметрі. Темні "бризки", що оточують його, ймовірно утворилися після зіткнення супутника з дрібнішим небесним тілом. Хоча, як кажуть вчені, більшість кратерів мають світлі "зірочки" навколо, близько 1% мають темні сліди – цей, на думку вчених, забруднений залишками тіла, що впало, тому "промені" і залишаються темними, нагріваючись завдяки сонячним променям, що не дає замерзнути на поверхні льоду.