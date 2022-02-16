Фото Юпітера

Знімок Юпітера створено вченим Кевіном М. Джиллом за допомогою компіляції семи фото, зроблених інструментом JunoCam в ході 39-го проходу зонда біля планети 12 січня 2022 року.

Не пропустіть NASA зафіксували потужне випромінювання на Юпітері: що це таке

Якби ви могли подорожувати разом з космічним кораблем NASA "Юнона" під час його наближення до Юпітера під час одного з найближчих проходів неподалік планети, на вас справив би враження приголомшливий вигляд, аналогічний цьому,

– зазначили співробітники NASA у блозі.



Фото Юпітера зроблене апаратом "Юнона" / Фото NASA

Цікавий факт! На відміну від Місяця чи Венери, серповидний Юпітер у принципі неможливо побачити із Землі через особливості орбіт планет – навіть у телескоп можна спостерігати лише повністю освітлену поверхню.

Фото Ганімеда

Зображення Ганімеда було зроблено під час проходження "Юнони" на відстані всього в 1046 кілометри над поверхнею супутника у червні 2021 року. Вчений Томас Томопулос опрацював фото, зняте за допомогою камери JunoCam.



Фото Ганімеда зроблене зондом "Юнона" / Фото NASA

На зображенні видно великий кратер Кітту, який має близько 15 кілометрів в діаметрі. Темні "бризки", що оточують його, ймовірно утворилися після зіткнення супутника з дрібнішим небесним тілом. Хоча, як кажуть вчені, більшість кратерів мають світлі "зірочки" навколо, близько 1% мають темні сліди – цей, на думку вчених, забруднений залишками тіла, що впало, тому "промені" і залишаються темними, нагріваючись завдяки сонячним променям, що не дає замерзнути на поверхні льоду.