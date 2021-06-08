Дослідницька станція Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) має на борту камеру HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), яка здатна робити фотографії з роздільною здатністю 0,3 метра на піксель. Завдяки цьому MRO вдалося отримати чудовий знімок поверхні Марса.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні



Марсіанські дюни, сфотографовані зондом MRO / Фото NASA

Детальніше про фотографію

Фотографія цих незвичайно рівних дюн зроблена на дні марсіанського кратера. Він розташований в регіоні, який називається Земля Ноя (Noachis Terra). На захід від Землі Ноя знаходиться гігантська рівнина Еллада.

Дюни на фотографії лінійні, ймовірно, через зміну напрямку вітру. Місцями кожна дюна дивно схожа на сусідні дюни, включаючи червоні смуги на північно-східних схилах. Між дюнами лежать великі каменюки.

Більше цікавих фотографій з Червоної планети Марсохід "К'юріосіті" виявив сріблясті хмари: фото

Чи лише на Марсі та Землі є Дюни

Ні, дюни також зустрічаються на одному з найбільших супутників Сонячної Системи Титані та на карликовій планеті Плутон.

Але на обох цих космічних тілах дюни формуються не піском, а замерзлим метаном та водяним льодом.