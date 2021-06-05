Зонд "Юнона" пролетить біля найбільшого супутника Сонячної системи

Автоматична міжпланетна станція NASA "Юнона" досліджує Юпітер з 2016 року. Їй ми завдячуємо чудовими знімками поверхні газового гіганта. Влітку 2021 року "Юнона" здійснить близький проліт біля найбільшого супутника Юпітера Ганімеда.

Автоматична міжпланетна станція Juno наблизиться до Ганімеда 7 червня 2021 року на відстань 1038 кілометрів. Це стане найближчим прольотом біля супутника з 2000 року, коли до нього наближався зонд Galileo.

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Близький проліт "Юнони" / Скриншот Eyes on the Solar System

Чим цікавий Ганімед

Супутник Юпітера Ганімед – це найбільший супутник у Сонячній системі. Він більший навіть за Меркурій, який є планетою. Також це єдиний супутник, який має власне магнітне поле.

Близький проліт Juno дозволить більше дізнатися про іоносферу, магнітосферу та льодяну поверхню Ганімеда. Апарат зробить безліч фотографій.

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Юнона володіє набором чутливих інструментів, здатних бачити Ганімед небаченими раніше способами,

– сказав головний дослідник Juno Скотт Болтон з Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

Наукові інструменти Juno почнуть збирати дані приблизно за три години до зустрічі з Ганімедом у найближчій точці. Поряд з інструментами ультрафіолетового спектрографа (UVS) і Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) мікрохвильовий радіометр Juno (MWR) вивчатиме крижану кірку Ганімеда, отримуючи дані про її склад й температуру.

MWR зробить перше поглиблене дослідження того, як склад та структура льоду змінюється з глибиною, що призведе до кращого розуміння того, як формується крижаний панцир, і поточних процесів, які з часом виходять на поверхню льоду, – розповідає Скотт Болтон

Вчені впевнені, що досвід цієї місії допоможе краще підготуватися до запланованої 2024 рік місії Europa Clipper, яка націлена на супутник Юпітера Європу.

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