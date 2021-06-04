Спочатку у посадкового дослідницького апарату виникли проблеми з буром, який не міг заритися в ґрунт. На додачу до цього почалися проблеми з енергопостачанням через те, що сонячні панелі занесло пилом, а Марс все далі відлітав від Сонця, рухаючись орбітою. Ситуація була фатальною й інженери почали вимикати пристрої апарату, щоб знизити енерговитрати. Та тут вони придумали неочікуваний вихід – насипати зверху піску, щоб почистити панелі від пилу.

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InSight сипле на себе пісок (рекомендуємо дивитися відео у сповільненому режимі): дивитися відео онлайн

Для чого InSight посипав на себе піском

Команда техніків застосувала контрінтуїтивний метод після того, як спроба закрити та відкрити сонячні панелі не дала результатів.

Річ у тім, що частинки піску більші за частинки пилу. Також вітру легше їх підхоплювати через більший розмір. Таким чином, коли InSight посипав на себе піском, то зерна піску, підхоплені вітром, підхопили й частинки пилу, трішки очистивши сонячні панелі.

Відразу після проробленої процедури від дослідницького апарата надійшла телеметрія, яка свідчила, що рівень потужності апарату різко зріс.

Ми не були впевнені, що це спрацює, але дуже раді, що це спрацювало,

– ділиться емоціями член наукової групи InSight Мет Голомбет.

Та, не дивлячись на успіх, команда говорить, що невідомо, наскільки вистачить потужності апарату. Вітер буде наносити пил на панелі й надалі, а вічно сипати пісок не вийде.