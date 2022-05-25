Незвичний ракурс дозволив зонду зафіксувати тимчасове зникнення Місяця на початку повного затемнення супутника. Коли Місяць увійшов у тінь Землі, то бортова камера L'LORRI, яка робила знімки всього процесу, зафіксувала зникнення Місяця. Загалом за майже три години спостережень апарат отримав 86 знімків затемнення.

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15 травня 2022 року "Люсі", перебуваючи на відстані близько ста мільйонів кілометрів від Землі, змогла спостерігати повне місячне затемнення з незвичайного ракурсу. На момент зйомки станція перебувала майже перпендикулярно до лінії, що з'єднує Землю та Місяць, утримуючи в полі зору обидва небесні тіла.



Положення станції "Люсі" в момент зйомки / Southwest Research Institute

Завдяки незвичній зйомці фахівці не лише змогли по-новому подивитись на явище затемнення Місяця з глибокого космосу, а й провести калібрування приладу L'LORRI.

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Коротко про зонд "Люсі"

Міжпланетна станція "Люсі" вирушила у космос восени минулого року, вона досліджуватиме один астероїд Головного поясу та сім загадкових троянських астероїдів Юпітера, які раніше ніколи не відвідувалися космічними апаратами.

Наукові інструменти зонда "Люсі" дозволять отримати детальні знімки – чорно-білі та кольорові – поверхні астероїдів, а також визначити їх властивості та склад поверхневого шару, включаючи наявність водяного льоду та органічних речовин. Крім того, "Люсі" використовує двометрову антену з високим коефіцієнтом посилення для визначення маси астероїдів, використовуючи доплерівський зсув радіосигналу.

Електроенергією апарат забезпечують дві круглі сонячні панелі, кожна з яких має діаметр 7,3 метра. Загальна маса станції у заправленому стані становить 1550 кілограмів, з яких половина припадає на пальне.

Очікується, що дані зібрані станцією, дозволять охарактеризувати астероїди та краще зрозуміти процеси, що відбувалися в ранній Сонячній системі.