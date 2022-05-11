Майже за три з половиною роки чутлива апаратура зареєструвала понад 1300 марсотрусів, включаючи кілька, епіцентри яких знаходилися на протилежному боці планети. Однак жоден з них не зрівняється з нещодавнім марсотрусом зареєстрованим 4 травня 2022 року.

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На свій 1222-й сол (марсіанський день) роботи InSight зафіксував поштовхи магнітудою 5. Колишній рекордно потужний марсотрус зареєстрували у серпні 2021 року, він досягав магнітуди 4,2 за шкалою Ріхтера.

Довідка! Шкала Ріхтера спирається на логарифм величини викликаних у сейсмографі коливань, тому різниця у бал відповідає десятикратному збільшенню потужності поштовхів.

Для Землі струс магнітудою 5 вважався б середнім і навряд чи привернув велику увагу вчених чи публіки. Але на Марсі з його скромними розмірами та ще скромнішою тектонікою такі значення близькі до теоретичного максимуму, який очікували зафіксувати фахівці.

З самого запуску сейсмометра у грудні 2018-го ми чекали на цю "велику подію". Цей марсотрус дасть такий погляд на планету, якого не могла дати жодна подія раніше,

– розповів науковий керівник проекту Брюс Банердт.



Спектрограма марсотрусу 4 травня / Фото NASA, JPL-Caltech, ETH Zurich

Справді, сейсмічні хвилі, що проходять крізь кору, мантію та ядро, несуть безцінну інформацію про їх розміри, склад і структуру, дозволяючи краще зрозуміти внутрішню будову та минуле Червоної планети.

Нагадаємо, що наприкінці квітня стало відомо, що InSight зафіксував на той момент найбільшу сейсмічну активність на Марсі. Потужні поштовхи відбулися влітку та восени 2021 року. Попередні рекордні поштовхи мали магнітуду 4,1 та 4,2.

Головна місія завершена

Свій новий рекорд InSight навряд чи поб'є: заплановану місію апарату було завершено ще наприкінці 2020 року, і зараз він працює в рамках розширеної програми, яка закінчиться цього грудня. Тим часом техніка на борту поводиться вже не так, як раніше, і з настанням марсіанської зими вкриті багаторічним пилом сонячні батареї поставляють дуже мало енергії, змушуючи InSight автоматично переходити в безпечний режим роботи.