Зонд InSight американського аерокосмічного агентства NASA, що перебуває на поверхні Марса, зумів виміряти розмір ядра Червоної планети завдяки даним сейсмометра. Вимірювання показали, що радіус ядра Марса становить від 1810 до 1860 км, що приблизно вдвічі менше від радіуса ядра Землі.

Отримані дані свідчать про те, що радіус ядра Марса дещо більший, ніж припускали вчені. Це може означати, що ядро ​​менш щільне і на додаток до заліза й сірки містить більш легкі елементи, такі як кисень.

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Результати проведеного дослідження озвучив сейсмолог Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Саймон Штелер у рамках віртуальної конференції Lunar and Planetary Science, а пізніше вони будуть опубліковані у профільному науковому журналі.

Що ця інформація дає вченим

Скелясті планети, такі як Земля та Марс, розділені на фундаментальні шари кори, мантії і ядра. Знання розміру кожного з цих шарів має вирішальне значення в питанні розуміння того, як планета формувалася і еволюціонувала. Отримані за допомогою InSight дані допоможуть вченим визначити, як щільне, багате металами ядро ​​Марса відокремлювалося від вищерозміщеної мантії у процесі охолодження планети. Саме ж ядро, ймовірно, все ще розплавлене, попри те, що планета зародилася близько 4,5 мільярдів років тому.

Стаціонарний зонд InSight вартістю близько 1 мільярда доларів займається дослідженням Червоної планети з 2018 року. Він розташовується недалеко від марсіанського екватора і відстежує "марсотруси", що є аналогом землетрусів. Як і на нашій планеті, на Марсі можна "просвічувати" сейсмічні хвилі, що рухаються з різною швидкістю через породи різного складу і властивостей.

За час свого функціонування InSight зафіксував близько 500 марсотрусів, що говорить про меншу сейсмічну активність у порівнянні з Землею. Попри це, приблизно кожен десятий марсотрус досягав магнітуди від 2 до 4, чого достатньо для того, щоб просвічені у результаті хвилі проникали крізь надра планети й дозволяли отримати дані про її внутрішню будову. У процесі роботи зонд фіксує сейсмічні хвилі, що відбиваються від глибинної кордону між мантією і ядром.