NASA повідомило про те, що зонд InSight більше не намагатиметься виміряти температуру під поверхнею Марса. Раніше він робив кілька спроб провести виміри за допомогою спеціального інструменту.

Вимірювання температури Марса

У конструкції InSight є спеціальний інструмент Mole (Кріт), який був створений німецькими вченими, повідомляє 24 канал. З його допомогою апарат намагався пробурити поверхню Червоної планети, щоб провести вимірювання температури під грунтом.

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Перші спроби занурити інструмент в ґрунт Червоної планети були здійснені ще на початку 2019 року і передбачалося, що апарат зможе заглибитися як мінімум на три метри. Допомогти у цьому повинна була технологія, буріння, яка передбачала одночасне закопування зонда за рахунок додаткової ваги, це повинно було допомогти долати опір ґрунту.

Труднощі

З першої спроби стало зрозуміло, що InSight не зможе самостійно подолати опір поверхні Марса і зануритися глибше ніж на 2-3 см не зможе. Тоді було прийнято рішення натиснути на інструмент ковшем апарата, але і це не принесло очікуваних результатів. Зрештою NASA прийняло рішення про припинення спроб буріння марсіанської поверхні.

Марс та InSight

Нагадаємо, апарат InSight розпочав свою подорож до Марса у травні 2018 року, а вже у листопаді він успішно сів на поверхню планети в районі нагір'я Елізій. Зонд призначений для дослідження геологічної будови планети і має в своїй конструкції різні інструменти, призначені для цього.