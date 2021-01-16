Зонд InSight припинив спроби виміряти температуру під поверхнею Марса
NASA повідомило про те, що зонд InSight більше не намагатиметься виміряти температуру під поверхнею Марса. Раніше він робив кілька спроб провести виміри за допомогою спеціального інструменту.
Вимірювання температури Марса
У конструкції InSight є спеціальний інструмент Mole (Кріт), який був створений німецькими вченими, повідомляє 24 канал. З його допомогою апарат намагався пробурити поверхню Червоної планети, щоб провести вимірювання температури під грунтом.
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Перші спроби занурити інструмент в ґрунт Червоної планети були здійснені ще на початку 2019 року і передбачалося, що апарат зможе заглибитися як мінімум на три метри. Допомогти у цьому повинна була технологія, буріння, яка передбачала одночасне закопування зонда за рахунок додаткової ваги, це повинно було допомогти долати опір ґрунту.
Труднощі
З першої спроби стало зрозуміло, що InSight не зможе самостійно подолати опір поверхні Марса і зануритися глибше ніж на 2-3 см не зможе. Тоді було прийнято рішення натиснути на інструмент ковшем апарата, але і це не принесло очікуваних результатів. Зрештою NASA прийняло рішення про припинення спроб буріння марсіанської поверхні.
Марс та InSight
Нагадаємо, апарат InSight розпочав свою подорож до Марса у травні 2018 року, а вже у листопаді він успішно сів на поверхню планети в районі нагір'я Елізій. Зонд призначений для дослідження геологічної будови планети і має в своїй конструкції різні інструменти, призначені для цього.
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