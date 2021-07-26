Внутрішня структура Марсу здивувала вчених: вона зовсім не схожа на земну

Вчені не припиняють досліджувати Червону планету. Нещодавні відкриття проливають світло на внутрічню будову планети. Вони стали завершальним етапом двох років роботи (і десятків років підготовки) місії InSight – сейсмографа NASA, який вивчав внутрішню структуру і склад Марсу з 2018 року. Вчені змогли визначити розміри трьох основних шарів планети.

NASA зазначає, що на відміну від Землі, у Марса немає тектонічних плит. Кора планети – це одна гігантська плита. Однак розломи породи, все ще формуються у марсіанській корі через збурення, викликане невеликим скороченням розмірів планети, яка продовжує остигати.

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Ці розломи можуть ставати причиною сейсмічних коливань – за останні два роки InSight виявив 733 з них. Вивчивши 35 найбільших марсотрусів (магнітудою від 3,0 до 4,0), вчені вирахували швидкість і дальність поширення хвиль усередині планети і змогли нанести на карту її внутрішню структуру.

Якою виявилася внутрішня структура Марса

Дослідники виявили, що, як і Земля, структура Марса складається з трьох шарів:

кори;

мантії;

та ядра.

Водночас, їх розміри і склад істотно різняться. Наприклад, марсіанська кора набагато тонша – від 20 до 37 кілометрів, і складається з двох або трьох підшарів, тоді як земна досягає місцями 100 кілометрів.

Нижче кори розташована мантія, що тягнеться на 1560 кілометрів у глиб, а все інше простір – приблизно половину діаметра – займає ядро. Воно виявилося набагато більшим та рідшим, ніж передбачалося раніше.

Вчені все ще не знають, чи є у Марса тверде внутрішнє ядро, як у Землі, але і вимірювання зовнішнього ядра всього за два роки – вражаюче наукове досягнення.

Вченим потрібні були сотні років, щоб виміряти ядро ​​Землі. Після місій "Аполлон" 40 років пішло на вимірювання ядра Місяця. InSight впорався з ядром Марса всього за два роки.