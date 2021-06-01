Зонд "Надія" – єдиний апарат, який має можливість спостерігати екзосферу Марса, яку також називають короною. Таку здатність забезпечує висока еліптична орбіта станції, яка складає 20 тисяч на 43 тисячі кілометрів. Корона Червоної планети утворюються в наслідок розпаду під дією сонячного світла води у верхніх прошарках атмосфери.

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Яким чином зонд отримав фотографію екзосфери

Автоматична міжпланетна станція "Надія" має ультрафіолетовий спектрометр, який має назву Emirates Ultraviolet Spectrometer. З його допомогою було зроблено чотири фотографії, які були об'єднані в одне зображення з Марсом в центрі. Планету оточує корона з атомарного водню, протяжністю близько 20 тисяч кілометрів.

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