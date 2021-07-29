Прибульці Зони 51 – що насправді відомо про загадкову військову базу

Зона 51 – це військова база ВПС США, яка розташована на пересохлому озері Грум, що на півдні штату Невада. Вона підпорядковується авіабазі Едвардс, Каліфорнія. Через високий рівень секретності, пересічні люди мають обмежену інформацію про об'єкт. Та є факти про Зону 51, які достеменно відомі.

Зона 51, ймовірно, породила більше теорій змови, ніж будь-який інший військовий об'єкт у світі. Створення нової раси людей, тестування суперзброї, експерименти над прибульцями та злітно-посадкова смуга НЛО – всі ці міфи регулярно крутяться довкола таємничого об'єкту. Найпопулярнішою, звісно, є історія про експерименти над прибульцями. У 2019 році кілька тисяч людей навіть намагалися штурмувати військовий об'єкт. То що насправді відомо про загадкову Зону 51?

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Так Зона 51 виглядає з космосу / Скриншот з Google Maps

10 відомих фактів про Зону 51

Зона 51 – це, звісно, закритий військовий об'єкт, який знаходиться під цілодобовим наглядом. Вхід на територію бази суворо заборонений. Периметр об'єкта охороняється військовими людьми, які пересуваються на білих пікапах. Під час Другої світової війни Зона 51 використовувалася як полігон для повітряних стрільб. Неподалік Зони 51 є кратер Седан. Він утворився внаслідок ядерного вибуху в 1962 році. Його глибина становить 98 метрів, діаметр – 390 метрів. Наявність кратера спонукала деяких людей стверджувати, що він утворився через падіння НЛО.



Кратер Седан, який утворився внаслідок підземного ядерного вибуху / Фото Wikipedia

У 2013 році влада США вперше офіційно визнала існування Зони 51. Це сталося завдяки історику Джеффрі Річельсону, який у 2005 році подав запит на доступ до інформації. Відповідно до Закону "Про свободу інформації" він отримав документи, які описували часткову історію військового об'єкта. У Зоні 51 проходили випробування різноманітних літаків. Наприклад, ще у 1955 році на території бази почалися випробування висотного літака-розвідника Lockheed U-2. Після U-2 на території бази проходили випробування Lockheed A-12, Lockheed SR-71 Blackbird, Lockheed D-21, Lockheed F-117 Night Hawk, Aurora та, можливо, інші літаки.



Lockheed SR-71 Blackbird, який проходив тестування в Зоні 51 / Фото Wikipedia

У 1989 році Роберт Лазар дав анонімне інтерв'ю тележурналісту із Лас-Вегаса Джорджу Кнаппу. Чоловік розповів Кнаппу, що працював у Зоні 51 над позаземними технологіями. Лазар розповів, що влада відновлює корабель прибульців, а самі іншопланетяни активно досліджуються вченим, а він, Лазар, бачив відповідні фотографії. Саме після цього інтерв'ю про Зону 51 почалися з'являтися теорії змови та інші непідтверджені чутки. Після інтерв'ю Роберта Лазара безліч людей протягом років стверджували, що бачили біля Зони 51 НЛО, проте ніяких підтверджень їх словам не було. ЦРУ стверджувало, що люди могли дійсно бачити непізнані літаючі об'єкти. Проте це були не прибульці, а секретні військові літаки. Співробітники Зони 51 добираються до місця роботи на літаку. Цей повітряний транспорт не має розпізнавальних знаків та вилітає із закритого термінала аеропорту Мак-Карран, Лас-Вегас. Для усіх інших цивільних літаків доступ до повітряного простору довкола Зони 51 закритий. Довгий час на військову базу не можна було подивитися на сервісі Google Maps, адже фотографії спеціально спотворювалися на вимогу влади США. Та з часом ситуація змінилася й тепер базу ВПС США можна доволі детально роздивитися.

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