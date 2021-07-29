Зона 51, ймовірно, породила більше теорій змови, ніж будь-який інший військовий об'єкт у світі. Створення нової раси людей, тестування суперзброї, експерименти над прибульцями та злітно-посадкова смуга НЛО – всі ці міфи регулярно крутяться довкола таємничого об'єкту. Найпопулярнішою, звісно, є історія про експерименти над прибульцями. У 2019 році кілька тисяч людей навіть намагалися штурмувати військовий об'єкт. То що насправді відомо про загадкову Зону 51?
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Так Зона 51 виглядає з космосу / Скриншот з Google Maps
10 відомих фактів про Зону 51
- Зона 51 – це, звісно, закритий військовий об'єкт, який знаходиться під цілодобовим наглядом. Вхід на територію бази суворо заборонений. Периметр об'єкта охороняється військовими людьми, які пересуваються на білих пікапах.
- Під час Другої світової війни Зона 51 використовувалася як полігон для повітряних стрільб.
- Неподалік Зони 51 є кратер Седан. Він утворився внаслідок ядерного вибуху в 1962 році. Його глибина становить 98 метрів, діаметр – 390 метрів. Наявність кратера спонукала деяких людей стверджувати, що він утворився через падіння НЛО.
Кратер Седан, який утворився внаслідок підземного ядерного вибуху / Фото Wikipedia
- У 2013 році влада США вперше офіційно визнала існування Зони 51. Це сталося завдяки історику Джеффрі Річельсону, який у 2005 році подав запит на доступ до інформації. Відповідно до Закону "Про свободу інформації" він отримав документи, які описували часткову історію військового об'єкта.
- У Зоні 51 проходили випробування різноманітних літаків. Наприклад, ще у 1955 році на території бази почалися випробування висотного літака-розвідника Lockheed U-2. Після U-2 на території бази проходили випробування Lockheed A-12, Lockheed SR-71 Blackbird, Lockheed D-21, Lockheed F-117 Night Hawk, Aurora та, можливо, інші літаки.
Lockheed SR-71 Blackbird, який проходив тестування в Зоні 51 / Фото Wikipedia
- У 1989 році Роберт Лазар дав анонімне інтерв'ю тележурналісту із Лас-Вегаса Джорджу Кнаппу. Чоловік розповів Кнаппу, що працював у Зоні 51 над позаземними технологіями. Лазар розповів, що влада відновлює корабель прибульців, а самі іншопланетяни активно досліджуються вченим, а він, Лазар, бачив відповідні фотографії. Саме після цього інтерв'ю про Зону 51 почалися з'являтися теорії змови та інші непідтверджені чутки.
- Після інтерв'ю Роберта Лазара безліч людей протягом років стверджували, що бачили біля Зони 51 НЛО, проте ніяких підтверджень їх словам не було.
- ЦРУ стверджувало, що люди могли дійсно бачити непізнані літаючі об'єкти. Проте це були не прибульці, а секретні військові літаки.
- Співробітники Зони 51 добираються до місця роботи на літаку. Цей повітряний транспорт не має розпізнавальних знаків та вилітає із закритого термінала аеропорту Мак-Карран, Лас-Вегас. Для усіх інших цивільних літаків доступ до повітряного простору довкола Зони 51 закритий.
- Довгий час на військову базу не можна було подивитися на сервісі Google Maps, адже фотографії спеціально спотворювалися на вимогу влади США. Та з часом ситуація змінилася й тепер базу ВПС США можна доволі детально роздивитися.
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Чого ми не знаємо про Зону 51
- Ми не знаємо, чому Зона 51 називається Зоною 51.
- Невідомо, які саме досліди проводять на таємничі військовій базі.
- Також невідомо, де саме розташовані основні потужності бази. Існує теорія, що всі основні будівлі, ангари, випробувальні стенди, центр керування та інші об'єкти розташовані під землею.