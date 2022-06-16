Зображення смартфона Nothing Phone 1 опинилися в мережі за місяць до виходу: фото новинки
Джерело:The Verge
Компанія Nothing підтримує цікавість публіки до свого майбутнього смартфона, потроху видаючи інформацію. Востаннє вона опублікувала фото, на якому було видно лише малесеньку частинку корпусу. А тепер показала його повністю.
Nothing – стартап споживчих технологій, очолюваний співзасновником OnePlus Карлом Пеєм. Компанія ще дуже молода і на її рахунку поки лише одні навушники. Вони виконані в прозорому корпусі, тому й від смартфона користувачі очікують аналогічного підходу.
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На опублікованому зображенні видно лише задню панель смартфона та його камери. В мережі вже пишуть, що загальні мотиви нагадують iPhone 13.
У наші дні витоки стримувати все важче, а багато з вас чекали на це протягом тривалого часу. Отже, ось воно. Це дизайн Phone 1. Попереду більше. Налаштуйтеся на 12 липня,
– написав Карл Пей, процитувавши твіт з офіційної сторінки компанії.
Nothing Phone 1 на першому повноцінному зображенні / Фото Nothing
12 липня компанія проведе презентацію, на якій і покаже та розкаже про всі деталі та характеристики. Імовірно, продажі почнуть у той же день, або через кілька днів.
- Однак уже зараз можна сказати, що компанія дійсно зробила прозорий корпус своєю фішкою. Крізь задню кришку корпусу проглядаються деякі компоненти, зокрема зарядна котушка та гвинти.
- Пристрій буде мати дві задні камери та спалах.
- Передня частина смартфона поки залишається у таємниці. Враховуючи, що сьогодні більшість смартфонів схожі одне на одного своїми екранами, то можна припустити, що компанія готує щось особливе – дуже тонкі рамки, або ж одразу кілька фронтальних камер, наприклад.
- Серед підтверджених характеристик можна назвати процесор Qualcomm Snapdragon, бездротову зарядку і модифіковану версію Android під брендом Nothing OS. Оболонку операційної системи вже можна оцінити, завантаживши з магазину додатків Google.
Варто згадати, що раніше Карл Пей заявляв, що технології стали нудними, а він хоче все змінити. Навіть в описі свого облікового запису в Twitter засновник компанії написав: "Давайте знову зробити техніку веселою". Чи вдасться це компанії, чи ми отримаємо лише черговий посередній апарат, який нічим не запам'ятається, стає ясно зовсім скоро.