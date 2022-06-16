Зображення смартфона Nothing Phone 1 опинилися в мережі за місяць до виходу: фото новинки

Компанія Nothing підтримує цікавість публіки до свого майбутнього смартфона, потроху видаючи інформацію. Востаннє вона опублікувала фото, на якому було видно лише малесеньку частинку корпусу. А тепер показала його повністю.

Nothing – стартап споживчих технологій, очолюваний співзасновником OnePlus Карлом Пеєм. Компанія ще дуже молода і на її рахунку поки лише одні навушники. Вони виконані в прозорому корпусі, тому й від смартфона користувачі очікують аналогічного підходу.

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На опублікованому зображенні видно лише задню панель смартфона та його камери. В мережі вже пишуть, що загальні мотиви нагадують iPhone 13.

У наші дні витоки стримувати все важче, а багато з вас чекали на це протягом тривалого часу. Отже, ось воно. Це дизайн Phone 1. Попереду більше. Налаштуйтеся на 12 липня,

– написав Карл Пей, процитувавши твіт з офіційної сторінки компанії.



Nothing Phone 1 на першому повноцінному зображенні / Фото Nothing

12 липня компанія проведе презентацію, на якій і покаже та розкаже про всі деталі та характеристики. Імовірно, продажі почнуть у той же день, або через кілька днів.

Однак уже зараз можна сказати, що компанія дійсно зробила прозорий корпус своєю фішкою. Крізь задню кришку корпусу проглядаються деякі компоненти, зокрема зарядна котушка та гвинти.

своєю фішкою. Крізь задню кришку корпусу проглядаються деякі компоненти, зокрема зарядна котушка та гвинти. Пристрій буде мати дві задні камери та спалах.

Передня частина смартфона поки залишається у таємниці. Враховуючи, що сьогодні більшість смартфонів схожі одне на одного своїми екранами, то можна припустити, що компанія готує щось особливе – дуже тонкі рамки, або ж одразу кілька фронтальних камер, наприклад.

Серед підтверджених характеристик можна назвати процесор Qualcomm Snapdragon, бездротову зарядку і модифіковану версію Android під брендом Nothing OS. Оболонку операційної системи вже можна оцінити, завантаживши з магазину додатків Google.

Варто згадати, що раніше Карл Пей заявляв, що технології стали нудними, а він хоче все змінити. Навіть в описі свого облікового запису в Twitter засновник компанії написав: "Давайте знову зробити техніку веселою". Чи вдасться це компанії, чи ми отримаємо лише черговий посередній апарат, який нічим не запам'ятається, стає ясно зовсім скоро.