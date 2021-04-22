Повідомляється, що хакери вкрали секретну інформацію у постачальника Apple, компанії Quanta, і вимагають 50 мільйонів доларів викупу. Тим часом задля демонстрації серйозності своїх намірів, у мережі опублікували деякі з викрадених даних.

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Що стало відомо

Героями витоку стали моделі MacBook Pro 2021 року. Видання 9to5Mac поспішило зробити рендери – комп'ютерні зображення – на основі цих даних.

Згідно з REvil нові Pro будуть більш різноманітні в плані інтерфейсів. На лівому торці майбутнього MacBook Pro знаходяться роз'єм MagSafe, два порти USB-C і мініджек для навушників, а на правому — ще один USB-C, HDMI і кардрідер для SD-карт.



MacBook Pro у складеному стані / Рендер 9to5Mac

У витоку згадуються численні посилання на кодові імена "J314" і "J316", які, судячи з усього, позначають 14-дюймову і 16-дюймову версії.

Документи також підтверджують, що нові MacBook Pro позбудуться сенсорної панелі Touch Bar, при цьому сканер відбитків Touch ID буде розташований аналогічно поточному MacBook Air.